Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний

Верховные клирики Англии намерены продать доли в нефтяных и газовых компаниях, которые принадлежат церкви. По мнению священнослужителей представители этих корпораций не принимают заметных шагов для борьбы с изменениями климата.

Высший орган англиканской церкви – генеральный синод постановил: к 2023 году доли в компаниях, работа которых не будет соответствовать положениям Парижского соглашения по климату, должны быть проданы.

За инициативу проголосовали 347 членов синода и всего четверо были против. "Церковь должна играть ведущую роль в безотлагательном вопросе об изменении климата", – говорится в официальном заявлении клириков, сообщает BBC.

Добавим, что недавно англиканская церковь попала в страшный скандал. В Сеть попало видео, на котором священник в компании друга употребляет наркотики и просит вызвать ему проститутку.

На записи видно, как 64-летний Стеннетт Кирби курит тяжелый наркотик и нюхает кокаин в предоставленном ему доме, который содержится англиканской церковью. На шокирующих кадрах он также смотрит порно, обсуждает эскортниц и покупку новой стеклянной трубки для курения, которая "дает лучший приход от крэка". На кадрах, также запечатлен любопытный диалог между священником и его приятелем. Последний спрашивает служителя церкви, счастлив ли он, на что тот отвечает положительно и рассуждает о своей любви к жизни. Сразу после этого диалога священник принимается употреблять кокаин, а в это время на экране телевизора позади клирика воспроизводится порнофильм.