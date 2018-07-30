Украина проиграла России торговый спор

Всемирная
торговая организация (ВТО) встала на сторону России в споре с Украиной,
сообщает Ura.ru. Предметом иска было ограничение импорта украинских вагонов и
стрелочных переводов.
Как отмечает RT, украинские власти считали, что Россия необоснованно ограничивает поставки. Украина проиграла спор в ВТО из-за антидемпинговой пошлины на ввоз нитрата аммония из России.
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