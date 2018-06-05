Кто выступит гарантом частных инвестиций

Гарантом частных инвестиций в России может выступить специальный фонд, который масштабирует механизм инфраструктурной ипотеки. По каким принципам может быть построена работа такого фонда – ответ на этот вопрос дают эксперты и чиновники из правительства.

Денег на строительство инфраструктуры вечно не хватает, поэтому государство занимается активным привлечением частных инвестиций. Правда, не каждый инвестор поделится своими финансами без должных гарантий возврата вложений. Решением может стать специальный фонд, который масштабирует механизм инфраструктурной ипотеки.

Основатель "ИнфраКАП", профессор Финансового университета при правительстве Александр Баженов напоминает о том, что еще в 2017 года в своем выступлении на экономическом форуме в Петербурге президент Владимир Путин высказывал идею инфраструктурной ипотеки в контексте необходимости участия государства в расчетах с инвесторами, вкладывающими в инфраструктурные проекты из бюджетных доходов, возникающих в результате экономического роста в связи с реализацией этих проектов.

В этой связи возникает вопрос как обеспечить обособление и использование этой вновь возникающей доходной базы целевым образом. Два российских ведомства предложили свои ответы на этот вопрос.

Минэкономразвития России предложило создать специальный фонд, который мог бы выпускать долговые обязательства под государственные гарантии, и использовать привлекаемые средства для оплаты строительства инфраструктурных проектов или обязательств перед инвесторами в такие проекты.





В качестве примера приводится деятельность госкомпании "Автодор" как финансового института развития автомобильных дорог. Инвесторы заключают с компанией концессионные договоры с минимальным гарантированным доходом, "Автодор" оплачивает свои обязательства за счет собираемых в его пользу доходов, средств собственной инвестиционной программы и долговых обязательств с большим сроком обращения. Расчет по этим обязательствам компания производит, получая доходы от оплаты проезда после завершения расчетов с инвесторами.

Но есть одно "но" в схеме Минэкономразвития: она допускает финансирование не только в рамках обособленных проектов, но и, например, в финансирование корпоративных обязательств инфраструктурных компаний или регионального долга, выпускаемого для развития инфраструктуры.

В свою очередь Министерство финансов разработало альтернативное предложение о специальных инвестиционных контрактах с регионами, предметом которых может стать реализация частными инвесторами промышленных и инфраструктурных проектов, при этом для расчетов за инвестиции в инфраструктуру регион получает возможность использовать дополнительные федеральные и региональные бюджетные доходы, которые возникнут на территории проекта от его реализации. Как и в случае с "Автодором", расчеты в этой схеме производятся по конкретному механизму в рамках конкретного проекта.

Александр Баженов предлагает для быстрого решения рутинных проблем обновления инфраструктуры использоватьи такой финансовый инструмент как целевые муниципальные заимствования.