Как будет развиваться цифровая экономика в России

Электронное взаимодействие государства и бизнеса, повышение доступности финансовых услуг, развитие технологий кибербезопасности и идентификации – эти и многие другие темы были в центре внимания на больших парламентских слушаниях "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики", прошедших во вторник, 20 февраля, в стенах Госдумы. В рамках мероприятия, которое было инициировано спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, депутаты, представители правительства и крупного бизнеса обсудили законодательное обеспечение внедрения современных технологий во все сферы жизни общества и государства.



Экономика будущего

Термин "цифровая экономика" часто используется в СМИ. Политики, бизнесмены, эксперты и ученые все активнее произносят его в своих докладах и выступлениях, говоря о перспективах финансового развития страны. Но смысл цифровизации экономики гораздо шире, потому что так или иначе этот неизбежный процесс скажется на всех сферах нашей жизни.

Что такое цифровая экономика? "Это отношения человека и робота, это искусственный интеллект, это работа и анализ больших данных, это регулирование криптовалют, это медицина будущего", – отметил ранее Вячеслав Володин.

Современные технологии позволят экономить большие ресурсы, устранять монотонный, дублирующий труд, сокращать бумажный оборот. При должном законодательном регулировании цифровая экономика может до 2025 года дать России колоссальный прирост внутреннего валового продукта – девять триллионов рублей.

Поэтому и представительство на парламентских слушаниях было крайне широкое. На Охотном ряду собрались члены правительства, ведущие эксперты в сфере цифровых технологий, а также представители крупных компаний, активно внедряющих или разрабатывающих IT-решения.





Достойная жизнь для каждого

За короткий период России удалось выйти из кризиса и перейти в фазу экономического роста, но пока он недостаточно высокий, отметил вице-премьер правительства Игорь Шувалов. По его словам, применение современных технологий в экономике позволит создать достойную и качественную жизнь для каждого россиянина.

С этими целями в нашей стране ранее была принята программа "Цифровая экономика". Она рассчитана до 2024 года и состоит из нескольких направлений: нормативное регулирование, образование, кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктура.

Вячеслав Володин: Вопросы, связанные с цифровой экономикой, важно законодательно регулировать таким образом, чтобы были возможности роста и развития у страны #слушания — Государственная Дума (@dumagovru) 20 февраля 2018 г.

Работа по каждому из них позволит сформировать совершенно новый уклад российской экономики, повысить темпы ее роста. При этом, отметил Шувалов, необходимо уделить внимание защите прав человека, его личных данных, поскольку киберпреступность набирает все большие обороты.

Ответственность государства

Защита персональных граждан – один из главных вопросов в процессе цифровизации экономики. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров уверен: заниматься цифровой обработкой персональных данных граждан должно исключительно государство, а не частные компании.





По словам главы ведомства, прообразом электронной идентификации стала система, которая обеспечивает паролем пользователей сайта "Гослуслуги". "Уже 65 миллионов наших сограждан зарегистрировались добровольно, а возможностью выбрать участок для голосования воспользовались уже более пятисот тысяч человек", – подчеркнул Никифоров.

Внедрение современных технологий в экономику требует больших инвестиций, создания базовой инфраструктуры, и в этом деле большую роль будет играть государственно-частное партнерство, полагает министр. "Однако финансирование должно быть исключительно бюджетным, чтобы не было злоупотреблений", – добавил чиновник.

50 законов

Госдуме предстоит большой объем законодательной работы для обеспечения успешного нормативного регулирования цифровизации экономики. По словам главы комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутаты рассмотрят более 50 законопроектов в этой сфере, которые, отметил парламентарий, имеют принципиальное значение для бизнеса, а также в плане снижения издержек и повышения производительности труда.

"Сейчас наготове два законопроекта, касающиеся цифровых финансовых активов, о краудфандинге. Мы плотно работали с Центральным банком, с правительством.

Депутаты готовы внести эти законопроекты, чтобы быстрее их рассмотреть в Госдуме и принять необходимые в этом направлении решения", – сказал парламентарий.

Аксаков посетовал, что в настоящее время уровень цифровой экономики в структуре внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2-3 раза ниже, чем в США и ведущих европейских странах. Но уже в ближайшие годы ситуация может кардинально измениться, уверен законодатель. "Если будет целенаправленная работа властей, за пять-шесть лет мы выйдем на уровень ведущих стран", – сказал депутат.

Разрабатывая соответствующую законодательную базу Госдума прежде всего будет концентрироваться на вопросах о правах человека. Аксаков подчеркнул, что гражданин должен сам выбирать, к примеру, пользоваться ли ему пластиковыми картами, безналичным расчетом и онлайн-банкингом или вести свои личные финансовые дела "по-старинке".

Кроме того, законодатель призвал учитывать недостаточное распространение интернета в стране. Он привел цифру в 70% – именно столько домохозяйств в России в настоящее время имеют доступ к глобальной Сети.

Работа профессионалов

В свою очередь, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов полагает, что Госдума в первую очередь должна ограничить возможность занятия цифровой экономикой непрофессионалам. Парламентарий затронул тему майнинга криптовалют, отметив, что ее добыча порой производится с нарушениями, что ведет к возникновению пожароопасных ситуаций и угрозам для жизни людей.





"Для сравнения, одна видеокарта потребляет порядка 100-150 ватт в час. Для качественной работы необходимо не менее пяти таких карт запускать, а это серьезное потребление", – пояснил депутат.

Парламентский приоритет

Создание необходимых условий для развития цифровой экономики в России – одно из приоритетных направлений работы нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Прошедшие в стенах Госдумы слушания стали итогом первого года работы Совета по цифровой экономике при председателе нижней палаты.

Первое его заседание прошло в марте 2017 года. Тогда обсуждалось развитие искусственного интеллекта и высоких технологий в России, а также экспорт продукции российской IT-отрасли за рубеж. Второй раз Совет собирался в сентябре прошлого года. После обсуждения знаковых для сферы цифровой экономики задач, депутаты договорились провести тщательное изучение этой отрасли при тесном взаимодействии с экспертным сообществом.





О том, что в Госдуме крайне серьезно относятся к внедрению цифровых технологий в жизнь, говорит тот факт, что скоро депутаты будут проходить процедуру биометрической регистрации. С таким предложением недавно выступил Вячеслав Володин во время голосования по одному из законопроектов.

Кроме этого, к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают депутаты. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будет установлено новое программное обеспечение.

