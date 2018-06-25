В сентябре Петербург примет Baltic Weekend

Задача мероприятия – на высоком уровне обсудить главные тренды отрасли, события года, перспективы развития рынка, сегодняшние технологии и инструменты. В этом году участников ждет обширная и насыщенная программа. В течение двух дней представители профессионального сообщества будут обмениваться опытом, анализировать последние события на рынке коммуникаций, обсуждать будущее PR, разбирать практики, позволяющие занимать лидирующие позиции на рынке.







Кроме того, в рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA ICCO GLOBAL PR Awards 2018. Вместе с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards она входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А").





Baltic Weekend – крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, собирающий на своей площадке лучших практиков в области PR, маркетинга и рекламы, бизнесменов, представителей властей, образовательных и общественных организаций, СМИ.







Организатор мероприятия – коммуникационное агентство SPN Communications. За время существования Baltic Weekend посетили более 8000 специалистов, представляющих 40 стран мира. За это время в рамках дискуссий выступили свыше тысячи, состоялось более сотни круглых столов по темам развития PR и маркетинговых коммуникаций.

В 2017 году спикерами на форуме были: блогер Юрий Дудь, гендиректор SPN Communications Андрей Баранников, глава международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью ICCO, гендиректор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар, управляющий партнер компании EY Russia Александр Ивлев, член правления, зам генерального директора по корпоративным коммуникациям "Газпром нефти" Александр Дыбаль, директор по работе с клиентами Bloomberg Media Елена Мас, заместитель гендиректора по связям с общественностью ФК "Зенит" Жанна Дембо, директор программ Совета содействия ОКР Олег Румянцев и другие лидеры отрасли.

