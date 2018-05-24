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Экономика

Как заработать на инвестициях

Фото: GLOBAL LOOK press/Allexander Makarov
Число инвесторов в России растет высокими темпами. Согласно статистике, в 2017 году их количество увеличилось сразу на 50%, а объем средств на инвестиционных счетах так и вовсе удвоился – рост на 100% за год. Все дело в том, что в текущих экономических условиях состоятельные россияне делают выбор в пользу финансовых рынков.
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Доходы населения снижаются четвертый год подряд, экономический рост в стране колеблется на уровне около нуля, заметного увеличения зарплат и покупательной способности россиян в ближайшее время ждать не приходится. Получается, что мелкому и среднему бизнесу на существенный рост среднего чека тоже можно не рассчитывать.

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Как научиться управлять своими финансами

Что характерно, на рынке недвижимости и банковских депозитов никакого бума не наблюдается – население и бизнес не богатеют – для этого просто нет предпосылок. В этой ситуации инвесторы выбирают финансовые рынки. Там жизнь бьет ключом, нет санкций, а возможностей для зарабатывания денег хоть отбавляй.

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАРАБОТКА

Сегодня на финансовых рынках происходит масса интересного. Так, например, нефть с начала 2016 года подорожала более чем на 100% – с 32 до почти 80 долларов. Каждый год повторяется одна и та же история: Apple анонсирует новый айфон, пресса нагнетает ажиотаж, дилеры выстраиваются в очередь, продажи взлетают до небес – и в результате акции компании дорожают.

На волне успеха последнего айфона акции Apple подорожали на 13% всего за месяц. Для сравнения: ставки по банковским депозитам в России в среднем вдвое меньше – 7% за год. А ведь это только традиционные, классические активы: нефть и акции. Если говорить о новейших инструментах инвестирования, то тут показатели зашкаливают. К примеру, биткоин за девять месяцев с апреля прошлого года по январь этого вырос в 20 раз. Если посчитать, то всего шесть биткоинов меньше чем за год превратились в двухкомнатную московскую квартиру.

На криптовалютной лихорадке заработало множество людей, не имеющих отношения к финансовой индустрии, абсолютное большинство из них – айтишники. Программисты, сисадмины, просто сотрудники IT-компаний – те, кому эта тема близка в силу образования или работы.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАБОТКА

Безусловно, где заработок – там и риск. Да, сегодня купить акции Coca-Cola через интернет не сильно сложнее, чем скачать на торрентах свежую серию "Игр престолов". Но это еще не значит, что нужно сломя голову мчаться на международные финансовые рынки, как на онлайн-трансляцию "Оскара". Чтобы инвестиции приносили прибыль, а не убытки, нужны знания.

Безусловно, речь идет не об академическом пятилетнем курсе экономики. Хотя, конечно, вреда от него точно не будет. На самом деле не требуется досконально знать устройство двигателя внутреннего сгорания, историю автомобилестроения и особенности всех популярных производителей, чтобы успешно ездить на машине по своим делам.

Так же и с управлением личными инвестициями: необходимы практические знания. Какие активы сейчас актуальны, какова обстановка на рынке, как рассчитать параметры инвестиции, когда открывать позицию, когда ее закрывать – обо всем расскажут эксперты "Центра современных инвестиционных технологий" (ЦСИТ). Компания оказывает консультационные услуги и обучает клиентов тонкостям инвестиций на финансовых рынках.

24 мая 2018, 08:22

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