Европа пригрозила Трампу торговой войной

Евросоюз готовит симметричный ответ на инициативу Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Брюссель готов объявить Штатам торговую войну.

"Мы не будем сидеть сложа руки", – так председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил на решение президента США ввести таможенные пошлины на поставки стали и алюминия.

"Мы крайне сожалеем о подобном решении, которое стало вопиющим вмешательством в мировые рынки ради защиты собственного", – пожаловался глава Еврокомиссии.

В Брюсселе полагают, что решение Трампа приведет к негативным последствиям на мировых рынках и в области трансатлантических отношений, пишет "Московский Комсомолец". В США уже началось резкое падение курса доллара – индекс американской валюты 2 марта потерял 0,4%, снизившись до отметки 90,20.

Решение Трампа также оказало отрицательное влияние на ключевые биржевые индексы фондовых рынков США. Новость о введении пошлин пришлась по душе лишь американским производителям стали, а остальные игроки впали в отчаяние, боясь глобальной торговой войны.

1 марта президент США Дональд Трамп принял решение о введении таможенных пошлин на поставки стали в размере 25% и 10% – на алюминий. Ранее американское Министерство торговли выступило с предложением ввести 53-процентную пошлину, а также импортные квоты на ввоз сталелитейной продукции из России, Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Коста-Рики, Малайзии, Таиланда, Турции, Южной Кореи и ЮАР.

В Минпромторге России признали, что от подобных инициатив могут пострадать поставщики российской трубной продукции – компании "НЛМК", "ТМК" и "Евраз". В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле начали тщательно анализировать ситуацию с пошлинами США на сталь и алюминий.