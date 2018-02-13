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Экономика

Банк "Возрождение" запустил новый вклад для корпоративных клиентов

Фото: facebook.com/Vozrozhdenie
Банк "Возрождение" объявил о запуске сезонного депозита для корпоративных клиентов. Доходность нового вклада – 7% годовых на основную сумму с ежемесячной выплатой процентов.
прочитано 350 раз

Минимальная сумма размещения по депозиту – один миллион рублей, срок – 365 дней. При этом вкладчик может забрать все средства с 91-го дня размещения. Накопленные проценты не теряются.

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"Сезонное предложение – еще один удобный и прозрачный инструмент инвестирования, который мы предлагаем нашим корпоративным клиентам", – отметил зампред правления банка Евгений Павлов. По его словам, сезонное предложение объединяет в одном продукте возможность роста капитала и свободу досрочного использования всех средств на вкладе без риска потери начисленных процентов.

Банк "Возрождение" – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации составила 3,6 миллиарда рублей – почти на три миллиарда больше, чем в 2016-м

Успехи банка были отмечены профессиональным сообществом. "Возрождение" получило престижную национальную премию "Финансовый олимп – 2017" (номинация Community Banking).

Банк предоставляет услуги по всей России. Региональная сеть состоит из 119 офисов продаж, которые расположены преимущественно в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. "Возрождение" обслуживает более 1 300 000 частных клиентов и более 42 тысяч корпоративных.

Автор: Иван Поляков13 февраля 2018, 13:08

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