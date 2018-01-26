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Экономика

Банк "Возрождение" заработал 3,6 млрд рублей по итогам 2017 года

Фото: facebook.com/Vozrozhdenie
Банк "Возрождение" подвел итоги прошедшего года по российским стандартам бухгалтерского учета и управленческой отчетности. Чистая прибыль кредитной организации составила 3,6 миллиарда рублей – это почти на три миллиарда больше, чем по итогам 2016 года.
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Чистая прибыль банка с учетом событий после отчетной даты будет определена в специальной аудированной годовой бухгалтерской отчетности. Ее раскрытие планируется на март 2018 года.

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Традиционная стратегия "Возрождения" – проведение консервативной политики с поддержанием ликвидных активов на высоком уровне. Несмотря на то, что прошлый год был нелегким для банковского сектора, "Возрождение" сумело аккумулировать дополнительные средства и увеличить объем своих высоколиквидных активов с 20 до 24 миллиардов рублей.

Входящие в их состав денежные средства и эквиваленты выросли за тот же период с девяти до 13 миллиардов рублей. В то же время портфель ценных бумаг вырос на 15 миллиардов рублей – с 19 до 34 миллиардов.

Кредитная организация соблюдает все требования Центробанка к нормативам ликвидности. На начало января 2018 года их значения составили 1 361,2% для норматива мгновенной ликвидности (Н2), 699,2% для норматива текущей ликвидности (Н3), 44,1% для норматива долгосрочной ликвидности (Н4) при минимально допустимых значениях 15% и 50% для Н2 и Н3 соответственно, а также при максимально допустимом значении 120% для Н4.

Кредитный портфель "Возрождения" сохранился на уровне 2016 года – 193 миллиарда рублей на начало января 2017 года. Наиболее динамичным сегментом осталась ипотека. В мае прошлого года был завершен уже пятый выпуск ипотечных ценных бумаг по схеме секьюритизации. Он был признан лучшей сделкой первичного размещения на рынке секьюритизации и отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017.

Облигации получили рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf) рейтингового агентства Moody’s Investors Service. В октябре 2017 года банк получил диплом "За вклад в развитие ипотеки на первичном рынке недвижимости" рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). До этого "Возрождение" вошло в ТОП-10 рейтингов кредитных организаций по объему выдачи ипотечных кредитов по данным "Русипотека", РИА "Рейтинг" и RAEX.

Выросли также средства клиентов на депозитах и расчетных счетах. Они составили 209 миллиардов рублей (увеличение – 2% за 2017 год). Средства физлиц прибавили за год 17% и составили в конце отчетного периода 163 миллиарда рублей.

С начала 2018 были увеличены минимальные требования к нормативам достаточности капитала кредитных организаций. Это произошло за счет повышения надбавки поддержания достаточности капитала. "Возрождение" уверенно следует этим требованиям, нормативы банка сохраняются на комфортном уровне. На 1 января 2018 года значения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2 составили 13,531%, 9,423% и 9,423% соответственно.

Успехи банка были отмечены профессиональным сообществом. "Возрождение" получило престижную национальную премию "Финансовый Олимп-2017" (номинация "Community Banking"). Организаторы премии подчеркнули, что банк преуспел в реализации бизнес-стратегии, направленной на максимальное присутствие в социально-экономической сфере региона и в создании особых доверительных отношений с клиентами.

Также в ушедшем году "Возрождение" получило награду "Финансовая элита России – 2017" в номинации "Community Banking", одержало победу в номинации "За социальную активность в Московской области" XIII Ежегодной международной премии "Банковское дело".

Банк "Возрождение" входит в ТОП-30 крупнейших частных российских банков. Филиальная сеть состоит из 118 офисов в 17 регионах России и более двух тысяч банкоматов, в том числе партнеров. Кредитная организация обслуживает 1,3 миллиона частных клиентов, 42 тысячи организаций, а также предприятия малого и среднего бизнеса. "Возрождение" предлагает широкий спектр услуг: кредиты, в том числе ипотека, вклады, зарплатные проекты, обслуживание банковских карт.

Автор: Иван Поляков26 января 2018, 19:36

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