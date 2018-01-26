Банк "Возрождение" аккредитовал два столичных ЖК

Банк "Возрождение" аккредитовал жилые комплексы "Фестиваль парк" и "Вавилов Дом", расположенные в столице (в пределах ее старых границ). Согласно условиям кредитной организации, ставка на ипотеку в этих новостройках начинается от 9,5% годовых.



Минимальная ипотечная ставка доступна покупателям при первоначальном взносе от 20%. Если же будущий владелец намерен оформить кредит на недвижимость с минимальным комплектом, включающим всего два документа, то ставка вырастет до 11% годовых (против 9,5% при первом варианте), а размер первоначального взноса будет составлять не менее 40% от стоимости жилья.



Срок кредитования, на который может рассчитывать заемщик, составляет до 30 лет. При этом, никаких комиссий банка за рассмотрение и выдачу кредита не предусмотрено.

Отметим, что оба жилых комплекса, которые вошли в ипотечную программу "Возрождения", располагаются в уютных, обжитых столичных районах. "Фестиваль Парк" возводится в экологически чистом месте Северного административного округа, а "Вавилов Дом" строится на Юго-западе столицы.

Первый ЖК включает четыре жилых корпуса с переменной этажностью (31 – 37 этажей), в которых площадь квартир составляет от 42,94 до 114,48 квадратных метра. Количество комнат – от одной до четырех. Также в домах комплекса располагаются офисы, магазины, фитнес-центр, кафе, подземный и надземный паркинг, автомойка. Территория благоустроена и оборудована спортивными и детскими площадками.

Второй ЖК расположился рядом с микрорайоном "Ленинские горы". В жилом комплексе продаются квартиры, имеющие от одной до четырех комнат площадью от 48,8 квадратного метра (максимум – 130,2 "квадрата"). В жилом комплексе предусмотрен двухуровневый паркинг, спортивные и игровые площадки и зоны отдыха.

Напомним, банк "Возрождение" занимается обслуживанием корпоративных и частных клиентов на всей территории России. Региональная сеть насчитывает 119 офисов продаж (преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах). Клиентами кредитной организации являются более 1,3 миллиона человек и свыше десятки тысяч организаций.