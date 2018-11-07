Попавший под санкции банк "Агросоюз" лишили лицензии

Финансовый регулятор на своем официальном сайте сообщил об отзыве лицензии у банка "Агросоюз". Причина серьезная: кредитная организация подозревается в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма.



Проверка, инициированная Центробанком, выявили отсутствие в кассе ООО КБ "Агросоюз" 1,3 миллиарда рублей. Как отметили в финансовом регуляторе, эта сумма равна размеру собственного капитала кредитной организации. При этом главным источником фондирования "Агросоюза" являлись средства вкладчиков. Среди пассивов банка доля таких средств достигала 70%.

Как сообщает РБК со ссылкой на ЦБ, руководство банка мешало регулятору проводить проверки и предоставляло кассовые документы с признаками фальсификации. Более того, "Агросоюз" нарушал законодательство в области противодействия полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Речь идет о полноте и достоверности информации, представлявшейся в уполномоченный орган.

Центробанк неоднократно предпринимал меры для предотвращения банкротства кредитной организации. Так, за текущий год финансовый регулятор пополнял кассу банка девять раз.

Денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. "Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа", – утверждается в сообщении. Всего таким образом было внесено 750 миллионов рублей.





Неделю назад стало известно, что в банке сменился владелец. Андрей Шляховой, который единолично владел ООО КБ "Агросоюз", вышел из капитала организации, поскольку, объясняли тогда в кредитном учреждении, длительное время не принимал участия в его деятельности. В банке также заявили, что "Агросоюз" нашел нового собственника, но его имя по каким-то причинам раскрывать не стали.

Возможно, что на перестановки в финансовой организации повлияла американские санкции, которые были введены против нее в августе этого года. США обвинили "Агросоюз" в нарушении режима ограничительных мер против Северной Кореи.

Кредитная организация и ее теперь уже бывший владелец, уверены в Вашингтоне, осуществляли операции, в которых были заинтересованы клиенты из КНДР. Северная Корея, как известно, уже давно находится под американскими санкциями.

"Агросоюз" занимает 198-е место в рейтинге российских банков. У кредитного учреждения 20 офисов, расположенные в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и других. Сейчас в банке введена временная администрация.