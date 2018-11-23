Русский ипотечный банк лишился лицензии

Центробанк продолжает "крестовый поход" против недобросовестных финансовых организаций. На этот раз лицензия отозвана у Русского ипотечного банка, передает телеканал "360".

Разрешение на ведение банковской деятельности отозвано по причине несоблюдения регулирующих банковскую деятельность законов России. Кроме того, речь идет о неисполнении нормативных актов в области легализации доходов и финансирования терроризма. Русский ипотечный банк не осуществлял "выявление операций, подлежащих обязательному контролю", не предоставлял достоверную информацию в уполномоченный орган. Позже стало известно, что ЦБ отозвал лицензию и у банка "Первомайский".