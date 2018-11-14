ЦБ лишил лицензии банк "Москва"

Центробанк с 14 ноября отозвал лицензию у банка "Москва". В деятельности кредитной организации выявлены неоднократные нарушения законодательства, передает НСН.
Также лицензии лишен московский УМ-Банк. По данным регулятора, его руководство осуществляло сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, сообщает Ura.ru.
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