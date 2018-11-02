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Экономика

Как "брутальный октябрь" повлиял на валютный рынок

Фото: pixabay.com
Александр Купцикевич

Александр Купцикевич блогер

 Финансовый аналитик FxPro.
В четверг на российском валютном рынке происходило движение против тренда. USD/RUB снизилась на 15 копеек до 65.72. EUR/RUB, напротив, прибавляла 38 копеек до 74.96. Такой динамике способствовал разворот глобальных рынков к росту после "брутального октября", как его называют в финансовых СМИ. 
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Впрочем, движения против тренда также часто распространены в конце месяца-начале следующего, когда игроки фиксируют прибыль от предшествующего движения. Кроме того, рынок захватывает надежда, что худшее может оказаться позади. В сентябре страдали рынки развивающихся стран, но ответ правительств и центральных банков, кажется, помог полностью восстановить доверие и вернуть спокойствие на финансовые рынки.

Страхи вокруг торговых войн несколько поутихли после телефонного разговора между лидерами США и Китая, которые Трамп назвал "приятными". В результате, китайские рынки развивают отскок, прибавляя с начала недели более 4%. И все же, если смотреть на перспективу за пределами ближайших дней, нельзя упускать из виду разворот нефти к снижению. Brent потеряла с пиковых уровней октября более 16%, и остается под давлением на этой неделе, несмотря на разворот рынков к росту и ослабление американской валюты.

Более того, для Brent возрастают риски повторения 2014-го. Одновременно мы видим рост добычи – до пиковых уровней – в США, получаем отчеты (пока предварительные) об увеличении объемов добычи в России и Саудовской Аравии. Данные по числу работающих буровых в Штатах отмечают, что активность в октябре заметно выросла, несмотря на снижение котировок, а запасы нефти – неизменно повышались.

Технический анализ графиков также подсказывает, что график "черного золота" провалился вниз из тренда на рост, что грозит усилением распродажи. Дополнительно настораживает тот факт, что ослабление доллара на 0.7% по итогам четверга и прирост азиатских и американских рынков на 4% с начала недели, не сумели вернуть веру трейдеров в нефть. За четверг она снизилась на 2.6%.

Ослабление доллара замаскировало негативный эффект для рубля, но вряд ли он окажется продолжительным. Дальнейшее ослабление доллара способно краткосрочно поддерживать некоторое восстановление российской валюты, но, если при этом нефть не развернется к росту, риски для RUBпродолжат накапливаться.

2 ноября 2018, 10:48

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