"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания
Теперь удаленно можно оплатить более четырех тысяч услуг местных муниципальных организаций, в числе которых детские сады, школы, предприятия сферы ЖКХ и другие компании. Кроме того, в Интернет-банке доступны платежи в адрес крупнейших федеральных и региональных организаций, с которыми традиционно сотрудничает "Возрождение".
Для поиска нужного получателя платежа в Интернет-банке достаточно воспользоваться функцией "Поиск". В поле необходимо ввести название получателя, ИНН, лицевой счет или местоположение, а затем перейти в раздел "Платежи" и выбрать свой город.
Руководство банка сообщает, что скоро будет увеличен перечень получателей платежей и на платежных терминалах "Возрождения". Также банк предоставляет расширенный платежный сервис в своих банкоматах, которых на сегодня уже более 750-ти.
Дистанционное банковское обслуживание становится все более популярным в банковской сфере. В "Возрождении" считают его одним из приоритетных направлений работы. Сегодня банк предоставляет услуги на всей территории России, а его клиентами стали свыше 1 300 000 человек.
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