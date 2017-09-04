Курсу доллара предсказали резкое падение

Международные финансовые агентства предостерегают США от повторения кризиса 2008 года. По словам аналитиков, Штаты уже в одном шаге от тотального обвала экономики.

“Неповышение лимита госдолга, скорее всего, будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году, и может стереть значительную часть достижений экономического восстановления, которое последовало за этим крахом”, – написала на этой неделе главный экономист S&P Global Ratings Бет Энн Бовино. Другое агентсво, Fitch Ratings, которое определяет кредитный рейтинг государств, заявило, что неповышение долгового потолка может заставить их понизить рейтинг США.



Министр финансов Америки Стивен Мнучин предупредил конгресс, что после 29 сентября государство может потерять возможность эффективно финансировать правительство, если конгрессмены не поднимут лимит госдолга. Это может привести к закрытию правительства и дефолту, уверен Мнучин. Об этом пишет РБК.

Раньше переназначение лимита федерального долга было обыденной вещью для конгресса – с 1960 года его повышали 78 раз. В последние годы это перестало быть рутинной процедурой и превратилось в площадку столкновений и политического торга между конгрессом и исполнительной властью. Из-за этого США уже теряли наивысший рейтинг в 2011 году.

Начиная с ноября 2015 года, конгресс приостановил действие лимита – Минфин мог занимать неограниченное количество денег на внешнем рынке. 16 марта 2017 предел госдолга установили заново, причем на уровне, близком к фактическому долгу: это заставило казначейство идти на экстремальные меры, пытаясь платить по всем обязательствам и не занимать денег на рынке.

Аналитический центр Bipartisan Policy Center оценивает, что "час X", после которого у казначейства возникнет кассовый разрыв, может наступить в начале или середине октября. Конгрессмены вернутся к работе после летних каникул, 5 сентября.

Бовино из S&P ожидает, что законодатели своевременно повысят потолок госдолга, но оговаривается, что "ставить на рациональное американское правительство может быть рискованно". Если конгресс не сможет установить новый лимит, то США будут терять по шесть миллиардов долларов в неделю. Если Вашингтон допустить продления такой ситуации, то Америка не сможет выполнить обязательства по своим долгам, "воздействие этого события будет хуже, чем коллапс Lehman Brothers в 2008 году", потрясет рынки и вызовет рецессию в США, считают эксперты S&P Global.



