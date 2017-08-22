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Экономика

Россия поможет тонущему Лукашенко деньгами

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Москва даст в долг Минску еще 700 миллионов долларов. Деньги пойдут в том числе и на возврат прошлых российских займов.
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Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии. Договоренность о нем была достигнута на встрече президентов двух стран в апреле 2017 года.

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Минфину совместно с МИДом поручено провести переговоры с белорусской стороной и подписать соглашение. Новый кредит должен помочь Белоруссии в рефинансировании ее обязательств перед Россией по ранее полученному кредиту, сообщает "Интерфакс". Деньги необходимы также для поддержки бюджета и платежного баланса страны.

В отношениях Москвы и Минска накопились неразрешенные проблемы, среди которых – спорные вопросы в нефтегазовой и энергетической сферах. В апреле 2017 года на встрече в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин урегулировали все разногласия и договорились, что Россия предоставит Белоруссии очередной кредит.

По итогам переговоров в Петербурге Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.

Кризис в отношениях между двумя странами начался в конце 2016 года. Причиной стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами. 

Правда, несколько дней спустя глава Белоруссии назвал Владимира Путина родным братом, с которым нечего делить. "Я ему (президенту России Владимиру Путину. – Прим. ред.) как-то публично сказал: может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – добавил Лукашенко.


Автор: Александр Комаров22 августа 2017, 13:50

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