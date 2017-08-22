Россия поможет тонущему Лукашенко деньгами
Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии. Договоренность о нем была достигнута на встрече президентов двух стран в апреле 2017 года.
Минфину совместно с МИДом поручено провести переговоры с белорусской стороной и подписать соглашение. Новый кредит должен помочь Белоруссии в рефинансировании ее обязательств перед Россией по ранее полученному кредиту, сообщает "Интерфакс". Деньги необходимы также для поддержки бюджета и платежного баланса страны.
В отношениях Москвы и Минска накопились неразрешенные проблемы, среди которых – спорные вопросы в нефтегазовой и энергетической сферах. В апреле 2017 года на встрече в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин урегулировали все разногласия и договорились, что Россия предоставит Белоруссии очередной кредит.
По итогам переговоров в Петербурге Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.
#Лукашенко рассказал, о какой цене на газ они договорились с #Путин'ым https://t.co/gr3JrRqws9 pic.twitter.com/x03DL8UpL6— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 8 апреля 2017 г.
Кризис в отношениях между двумя странами начался в конце 2016 года. Причиной стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.
Правда, несколько дней спустя глава Белоруссии назвал Владимира Путина родным братом, с которым нечего делить. "Я ему (президенту России Владимиру Путину. – Прим. ред.) как-то публично сказал: может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – добавил Лукашенко.
Артистка снова стала героиней ток-шоу
Трое суток он не выходил на связь
Евгений Фридлянд разоблачил готовящегося к свадьбе певца
Режиссер мог попытаться отвести от себя подозрения