Киев устроил цирк с поставками "золотого" угля из США

Во вторник, 22 августа, США отправили первую партию угля на Украину в рамках контракта компании Xcoal Energy & Resources с "Центрэнерго". Между тем эксперты уверены: решение Киева покупать уголь за океаном продиктовано не экономическими, а политическими мотивами.

В церемонии отправки антрацита на Украину в Балтиморе выступили замминистра торговли США Израэль Эрнандс, помощник министра энергетики по международным вопросам Уэлс Гриффит, а также руководство компании Xcoal. Украинскую сторону на мероприятии представил посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

В соответствии с контрактом, до конца года Киев должен получить 700 тысяч тонн угля. Цена пенсильванского антрацита для Украины – 113 долларов за тонну. Ожидается, что до конца сентября в страну поставят 210 тысяч тонн американского угля.

При этом экономисты подсчитали, что цена на уголь из США для Киева будет минимум на 10-15 долларов выше, чем та, что закладывалась в тариф на электроэнергию для украинских тепловых электростанций. Более того, тот же объем угля Незалежная могла импортировать из ЮАР, заплатив за каждую тонну на 30 долларов меньше. Почему тогда Киев решил покупать американский антрацит по невыгодным для себя тарифам?





Дело в том, полагают эксперты, что Украина в данном случае руководствуется не экономическими, а политическими мотивами. Как отметил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, даже для таких относительно небольших объемов поставки угля требуются немалые средства. По его мнению, деньги на это Киев может взять у Всемирного банка. "Они очень хорошо кредитуют те программы, где конечным бенефициаром выступают производители из США. Это касается и угля, и других поставок – в том числе ядерного топлива", – цитирует аналитика Sputnik.

Пикин подчеркнул, что аналогичной является ситуация с реверсными поставками газа для Украины: когда Киев закупает у европейцев голубое топливо из России, но при этом по более высокой цене "И идет на это по политическим причинам – ради "красивой игры" для Вашингтона", – добавил эксперт.

Напомним, Украина столкнулась с жесткой нехваткой угля после установления полной транспортной и экономической блокады неподконтрольной территории Донбасса в начале этого года. Инициаторами стали члены всевозможных националистических группировок, а также ветераны так называемой АТО. По их мнению, торговля с ДНР и ЛНР в условиях войны недопустима.

