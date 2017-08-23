В Москве раскрыли подробности отказа от доллара

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возможность отказа от использования американского доллара в финансовых операциях. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, Москва не станет форсировать события.

"Я не говорил о том, что мы должны двинуться незамедлительно к отказу от доллара как расчетного средства. Я говорил о том, что в повестке дня стоит задача уменьшения зависимости от доллара как, по сути дела, доминирующего средства международных расчетов, доминирующей мировой резервной валюты", – цитирует Рябкова ТАСС.

При этом дипломат добавил, что Россия должна уменьшать зависимость от американской валюты посредством перехода на расчеты в рублях. Также инструментом снижения зависимости от доллара может стать диверсификация активов, добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в начале августа Сергей Рябков заявил, что Москва активизирует деятельность по сокращению зависимости от доллара и американских платежных систем. Заявление дипломата прозвучало после подписания президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении антироссийских санкций.





Тем не менее, замглавы МИД России выразил надежду, что конфронтации Москвой и Вашингтоном удастся избежать. По мнению дипломата, обе страны могут успешно работать над минимизацией последствий конфликта.

Вместе с тем Рябков выразил надежду, что жесткой конфронтации между двумя странами удастся избежать. Дипломат рассчитывает, что Москва и Вашингтон будут работать над нормализацией двухсторонних отношений или попытаются "как-то минимизировать ущерб от произошедшего".

Стоит отметить, что наша страна начала работу по снижению зависимости от иностранных валют и американской финансовой системы еще в 2014 году. Одним из результатов явилось создание национальной платежной системы (НПС) "Мир", которая стала функционировать в декабре 2015 года. За полтора года работы к ней присоединились уже более 380 банков.

