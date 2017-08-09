Россия копает под Китай

Продавая оружие Индии и странам Юго-Восточной Азии, Москва ослабляет позиции Пекина в регионе. При этом Россия может демонстрировать свое благосклонное отношение к Китаю и даже проводить совместные военные учения.

Июльские военно-морские учения России и Китая в Балтийском море вызвали серьезное беспокойство НАТО, но, несмотря на шумиху, поднятую вокруг предполагаемого расширения военного сотрудничества между Пекином и Москвой, нет никаких признаков того, что стратегическое партнерство Китая и России в сфере координации превращается в полномасштабный союз.

Как напоминает Asia Times, во время визита в Финляндию 27 июля, совпавшего с окончанием учений, Владимир Путин заявил, что морские маневры не свидетельствуют о формировали каких бы то ни было военных блоков или союзов. По мнению автора статьи, Путин был прав: Россия и Китай действительно не являются союзниками в военной сфере и особенно ярко об этом свидетельствуют российские продажи оружия странам, с которыми у Пекина довольно натянутые отношения.

Крупнейшим покупателем российского оружия в Азии стал Вьетнам. В 2016 году ВМФ страны ввел в эксплуатацию сразу шесть подводных лодок российского производства, предназначенных для действий в неглубоких водах. Помимо этого, Ханой заявил о готовности развернуть систему береговой обороны "Бастион-П" на некоторых своих крупных островах.

Наконец, к концу 2017 года Россия поставит во Вьетнам два фрегата "Гепард". До этого Москва уже переправила в Ханой высокоскоростные катера типа "Светляк" и корветы класса "Тарантул". Также Вьетнам в прошлом месяце сделал заказ на 64 российских танка и обсуждает с Москвой покупку противоракетных систем С-400 "Триумф".

Помимо Вьетнама, российское оружие активно покупают Малайзия, Филиппины, Индонезия и Индия. Последняя, помимо покупки вооружений, сотрудничает с Москвой в области разработки сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "БраМос".

Издание подметило удивительный парадокс: США и Россия стали братьями по продаже оружия потенциальным противникам Пекина. И в этих условиях Китай вынужден делать все возможное, чтобы представить ситуацию в наилучшем свете, но факты, тем не менее, говорят сами за себя – Москва продолжает наращивать объемы продажи оружия потенциальным противникам Пекина.