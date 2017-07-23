Пентагон признал Россию самой мощной угрозой
Результаты анализа озвучил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, Россия имеет ядерный потенциал и невероятный возможности для отражения атак в киберпространстве.
"Россия – наиболее серьезная угроза", – уверен высокопоставленный военный. Также в список самых опасных государств попали КНДР, Иран и Китай. Тем не менее, больше всего в Пентагоне боятся Москвы.
По мнению Данфорда, в первую очередь США следует разобраться с КНДР. Генерал не исключил начала военных действий на территории Корейского полуострова. "Многие говорили о возможности применения военной силы как о чем-то "невообразимом". Я бы сказал несколько иначе: это было бы ужасно и привело бы к таким человеческим жертвам, которых никто не видел на своем веку", – считает он. Выступление Данфорда транслировалось на сайте конференции по безопасности в Аспене (Колорадо).
Напомним, в США уже неоднократно приравнивали Россию к самым серьезным угрозам современного мира. В частности, действия страны ставили в один ряд с нападениями террористов.
Подобные заявления смотрятся несколько странно на фоне активной борьбы России с запрещенной организацией "Исламское государство". При поддержке Кремля армия Сирии смогла отбить значительную часть территории у террористов и освободить крупнейшие города арабской республики.
Фуры певца со сценическим оборудованием взбесили местных жителей
Специально для Dni.Ru юморист с родными согласился попозировать
Ребенок звезды оказался под водой
Режиссер дал откровенное интервью