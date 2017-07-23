Пентагон признал Россию самой мощной угрозой

В Пентагоне в очередной раз изучили государства, которые несут угрозу США. На первом месте среди них оказалась Россия.

Результаты анализа озвучил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, Россия имеет ядерный потенциал и невероятный возможности для отражения атак в киберпространстве.

"Россия – наиболее серьезная угроза", – уверен высокопоставленный военный. Также в список самых опасных государств попали КНДР, Иран и Китай. Тем не менее, больше всего в Пентагоне боятся Москвы.

По мнению Данфорда, в первую очередь США следует разобраться с КНДР. Генерал не исключил начала военных действий на территории Корейского полуострова. "Многие говорили о возможности применения военной силы как о чем-то "невообразимом". Я бы сказал несколько иначе: это было бы ужасно и привело бы к таким человеческим жертвам, которых никто не видел на своем веку", – считает он. Выступление Данфорда транслировалось на сайте конференции по безопасности в Аспене (Колорадо).

Напомним, в США уже неоднократно приравнивали Россию к самым серьезным угрозам современного мира. В частности, действия страны ставили в один ряд с нападениями террористов.

Подобные заявления смотрятся несколько странно на фоне активной борьбы России с запрещенной организацией "Исламское государство". При поддержке Кремля армия Сирии смогла отбить значительную часть территории у террористов и освободить крупнейшие города арабской республики.