В России решили заменить деньги
Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров рассказал, что вскоре рублевые банкноты ждет глобальная модернизация. Он отметил, что этот процесс уже начался, и одним из его проявлений стал выпуск купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.
"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот", – заявил Александр Юров. Он отметил, что в России раз в пять-семь лет производится замена защитных признаков на банкнотах, передает "Российская Газета".
"Такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления", – пояснил глава департамента. При этом он подчеркнул, что исключительно ради изменения внешнего вида деньги у жителей России изымать не будут.
Сообщается, что одним из главных изменений в дизайне купюр станет появление на них герба России. "Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним", – пояснил Александр Юров.
На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят Севастополь и Дальний Восток.В финале... pic.twitter.com/3OtKa7VZLm— Вовик Петров (@RadiumResort) 9 октября 2016 г.
Напомним, на лето 2017 года запланирована отпечатка пробной партии купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Предполагается, что в денежном обращении они появятся уже в октябре. Добавим, что дизайн этих купюр выбирали в открытом голосовании всей страной.
В соответствии с решением Центробанка, на новой купюре в 200 рублей будут изображены памятные места Севастополя, а именно – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте в 2000 рублей нарисуют символы Дальнего Востока, такие как мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
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