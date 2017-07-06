В России решили заменить деньги

В Банке России планируют кардинально модифицировать банкноты. В частности, на некоторых из них появится изображение герба нашей страны.

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров рассказал, что вскоре рублевые банкноты ждет глобальная модернизация. Он отметил, что этот процесс уже начался, и одним из его проявлений стал выпуск купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.

"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот", – заявил Александр Юров. Он отметил, что в России раз в пять-семь лет производится замена защитных признаков на банкнотах, передает "Российская Газета".

"Такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления", – пояснил глава департамента. При этом он подчеркнул, что исключительно ради изменения внешнего вида деньги у жителей России изымать не будут.

Сообщается, что одним из главных изменений в дизайне купюр станет появление на них герба России. "Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним", – пояснил Александр Юров.

На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят Севастополь и Дальний Восток.В финале... pic.twitter.com/3OtKa7VZLm — Вовик Петров (@RadiumResort) 9 октября 2016 г.

Напомним, на лето 2017 года запланирована отпечатка пробной партии купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Предполагается, что в денежном обращении они появятся уже в октябре. Добавим, что дизайн этих купюр выбирали в открытом голосовании всей страной.

В соответствии с решением Центробанка, на новой купюре в 200 рублей будут изображены памятные места Севастополя, а именно – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте в 2000 рублей нарисуют символы Дальнего Востока, такие как мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.