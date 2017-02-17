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Экономика

Названа любимая купюра фальшивомонетчиков в России

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev
Центральный банк России обеспокоен деятельностью фальшивомонетчиков. Злоумышленники продолжают засорять российскую экономику поддельными деньгами.
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Всего в течение 2016 года удалось выявить 61 тысячу поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего фальшивок наблюдается среди пятитысячных купюр – 36,1 тысяч штук, а также среди банкнот номиналом в одну тысячу рублей – 22,3 тысяч штук, говорится в сообщении Центробанка.

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Купюры в 5 тысяч стали чаще подделывать

Гораздо в меньшей степени изготовителей фальшивых денег интересовали мелкие купюры, передает РИА ФАН. В прошлом году во время проверок было обнаружено 15 поддельных десятирублевых банкнот, 20 десятирублевых монет и 153 пятирублевых монет.

Среди иностранных валют было выявлено 4,5 тысяч купюр разного достоинства. В подавляющем большинстве случаев речь идет о подделке доллара США – 4,3 тысяч банкнот.

Также были обнаружены фальшивые евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства, две японские йены, говорится в сообщении финансового регулятора. Кроме того, среди подделок оказался один австралийский доллар.

Ранее сообщалось, что в России за последние годы значительно снизилось число поддельных купюр, имеющих низкий номинал. Как писали Dni.Ru, учащение случаев подделки крупных банкнот Центробанк напрямую связывает с инфляцией. По мнению экспертов, после девальвации рубля число фальшивых купюр меньшего номинала резко снизилось, а крупные деньги, наоборот, стали подделывать чаще.

17 февраля 2017, 17:48

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