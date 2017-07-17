ФАС ополчилась на роуминг

Российские операторы связи получили строгое предупреждение от Федеральной антимонопольной службы. Им дали две недели, чтобы убрать необоснованную разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов.

Предупреждение получили все члены мобильной "большой четверки" – "Вымпелком", "МТС", "МегаФон" и "Т2 Мобайл". В их действиях ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Речь идет о разных тарифах на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Особое недовольство ведомства вызвал следующий факт: чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в цене на услуги сотовой связи дома и в поездках.

Как выяснили в ФАС, подобная ситуация не обоснована ни экономически, ни технологически. Служба требует от мобильных операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен, сообщается на сайте ведомства. На то, чтобы исправить положение, "четверке" дали две недели, а за десять дней компании должны предупредить об изменениях своих абонентов.

Сейчас в России несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба в принципе выступает против национального роуминга. Она направила свои предложения в Минкомсвязи, а в июне законопроект внесли в Госдуму. Если документ пройдет все чтения, новые правила вступят в силу уже с будущего года.

Следует отметить, что еще весной ФАС грозила операторам: работа службы по отмене роуминга в России переходит в стадию, "предваряющую антимонопольное расследование". В ведомстве подчеркивали, что перейти к таким действиям службу вынуждает вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России.