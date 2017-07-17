ФАС ополчилась на роуминг
Предупреждение получили все члены мобильной "большой четверки" – "Вымпелком", "МТС", "МегаФон" и "Т2 Мобайл". В их действиях ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Речь идет о разных тарифах на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Особое недовольство ведомства вызвал следующий факт: чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в цене на услуги сотовой связи дома и в поездках.
Как выяснили в ФАС, подобная ситуация не обоснована ни экономически, ни технологически. Служба требует от мобильных операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен, сообщается на сайте ведомства. На то, чтобы исправить положение, "четверке" дали две недели, а за десять дней компании должны предупредить об изменениях своих абонентов.
Сейчас в России несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.
В Госдуме предлагают отменить национальный #роуминг#Россия #технологии #общество #связь #роумингhttps://t.co/yJkYKxCU2W pic.twitter.com/p6pEzDekmN— Федосей Якубенок (@bku_sochi) 10 July 2017
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба в принципе выступает против национального роуминга. Она направила свои предложения в Минкомсвязи, а в июне законопроект внесли в Госдуму. Если документ пройдет все чтения, новые правила вступят в силу уже с будущего года.
Следует отметить, что еще весной ФАС грозила операторам: работа службы по отмене роуминга в России переходит в стадию, "предваряющую антимонопольное расследование". В ведомстве подчеркивали, что перейти к таким действиям службу вынуждает вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России.
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