Машины начнут заправлять водорослями

Ученые объявили о прорыве в разработке биотоплива на основе модифицированного штамма водорослей. Выработку синтетической нефти удалось увеличить вдвое.

Коллектив исследователей из компаний "ExxonMobil" и "Synthetic Genomics" модифицировал штамм водорослей, повысив тем самым содержание синтетической нефти, которую вырабатывают водоросли, с 20% до более чем 40%. Без преувеличения ошеломительные результаты из работы опубликованы в рецензируемом научном журнале Nature Biotechnology.



Исследователи лаборатории компании "Synthetic Genomics" в городе Ла-Хойя Имад Аджави и Эрик Моллеринг разработали новый метод повышения выработки нефти водорослями. Его суть – в настройке генетического механизма, отвечающего за преобразование углерода в нефть у водорослей вида Nannochloropsis gaditana. Таким образом ученые, говоря простым языком, получают из распространенных на планете водорослей практически дармовую нефть.

"Основные результаты совместной программы разработки биотоплива подтверждают нашу уверенность в том, что водоросли могут стать высокопродуктивным источником возобновляемой энергии, не загрязняющим окружающую среду", – заявил Виджай Сваруп, вице-президент по научно-техническим исследованиям компании "ExxonMobil Research and Engineering Company", – "Совместная работа с компанией "Synthetic Genomics" будет оставаться важным составляющим элементом нашей широкомасштабной программы исследований в области разработки новых видов топлива с низким уровнем выбросов, нацеленной на предотвращение изменения климата".

По словам Оливера Фетцера, доктора наук, руководителя компании "Synthetic Genomics", для роста фототрофных водорослей нужен солнечный свет и двуокись углерода. Эти два ресурса присутствуют в изобилии, они надежны и бесплатны"

"Открытия, сделанные совместно со специалистами "ExxonMobil", демонстрируют возможности технологий клеточной инженерии по оптимальному использованию биоресурсов и созданию решений для множества проблем, стоящих сегодня на повестке дня: от поисков возобновляемых источников энергии до производства продуктов питания и охраны здоровья людей", – подчеркнул доктор Фетцер.

Иными словами, если исследования далее будут продвигаться такими темпами, то вскоре из водорослей будут получать не только автомобильное топливо, но еще и синтетическую еду. Возможно, благодаря этим исследованиям в мире больше не останется голодных.