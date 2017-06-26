Названа причина взрывного подорожания еды в России

Минимальный набор продуктов питания в России подорожал почти на 10%, до более чем четырех тысяч рублей. Взрывное подорожание случилось в мае из-за импорта продтоваров.

"Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, а с начала года – на 9,4%. Продуктовый минимум в столице в мае составил 4945 рублей", – пишет газета "Известия" со сслыкой на доклад Росстата "Информация о социально-экономическом положении России".

Росстат в своих отчетах берет во внимание мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль. Учитывают средние цены в регионе всего на 33 наименования продуктов.

"В мае 2017 года по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание плодоовощной продукции. Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на капусту белокочанную – в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свеклу – в 1,2-1,3 раза, лимоны – на 11,1%, яблоки – на 7,5%", – говорится в докладе ведомства.

В тоже время огурцы подешевели на 26,4%, помидоры – на 11,5%, чеснок – на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи – на 0,2-3,6%. Также стали доступнее свежесрезанные цветы, топливо, компьютеры, смартфоны, холодильники и стиральные машины, отчитывается Росстат.

Директор национального союза производителей овощей Михаил Глушков считает, что российской экономике следует больше ориентироваться на местного производителя. Так. по его словам, 15% турецких томатов не соответствовали российским нормам, тогда как отечественная продукция изначально выращивается с соблюдением всех необходимых условий. К тому же она выходит дешевле.

"Май – пиковый месяц по всплеску цен, объемы импортной продукции достигают максимума. Но уже с июня пойдут овощи с нашего юга, и к сентябрю мы будем наблюдать провал в ценах, продукция будет реализовываться на рынке ниже себестоимости", – рассказал Глушков.