Астана оправдалась за демарш против Москвы

ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Вторник 27 июня
Лента новостей
14:33
За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец
14:32
Тайны и легенды Зимнего дворца
14:30
Студенты МГИМО убили байкера в Москве
14:21
На Украине раскрыли значение "формулы Макрона"
14:18
Фриске в купальнике разлеглась на пляже
14:15
В Москве пройдет VII Международный фестиваль видеоарта
14:02
Рецидивист соблазнял подругу угрозами убийства ее дочери
14:01
Володин предложил провести совещание спикеров парламентов Евразии в Европе
13:25
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
13:22
Михалков сплясал перед юными актрисами и моделями (видео)
13:19
Порноактриса шокировала смертью на съемках
13:03
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
13:02
Как перестать отпугивать мужчин
12:42
Большинство россиян ищут в Сети хреновину
12:42
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
12:41
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
12:31
Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз
12:27
Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка
12:14
Найдена необычная замена спиннеру
12:08
Альбина Джанабаева пожаловалась на постоянное вранье сына
11:50
В России закончились Lada
11:43
Ребенок покалечился на глазах воспитателя в детском саду
11:32
Запад унизил Поветкина безосновательно
11:18
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
11:17
Муж Боярской показал обвисшую грудь
11:03
С парковки на западе Москвы угнали Mercedes-Benz за 8,6 млн
10:58
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
10:56
Педофил ограбил школьницу после надругательства
10:53
Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры
10:50
Юный зацепер попал в реанимацию после удара током
10:44
В Приморье ребенка убило телевизором
10:33
В Москве обстреляли миллионера
10:32
Международную антинаркотическую конференцию предложили провести в Госдуме
10:20
Совещание спикеров стран Евразии может стать площадкой для обмена опытом
10:15
После разрыва с Романец Гусев вспомнил о самом близком человеке
10:14
На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста
10:05
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
10:05
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
10:03
Составлен список самых больных регионов России
09:40
Ученые разгадали причину аномалий на Венере
09:30
На севере Москвы у мужчины отобрали семь миллионов
09:30
Пригожин раскрыл секрет Бузовой
09:20
Иран ответил США на новые санкции
09:14
Машины начнут заправлять водорослями
09:08
США заранее обвинили Асада в химической атаке в Сирии
09:05
Метаморфозы певицы Алсу
09:03
В Киеве взрывом уничтожило машину
09:00
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
08:48
Тепло и дожди остались в Москве
08:39
Шепелев об убийстве отца Фриске
08:38
Землетрясение из Тихого океана дошло до Петропавловска-Камчатского
08:26
Названа причина страшной травмы Этуша
08:21
Россиянка дозвонилась до Путина и получила квартиру бесплатно
08:14
Российская армия напугала НАТО
08:02
Женщина напала с ножом на дочерей из-за развода
06:47
В Москве станет на два железнодорожных вокзала больше
22:04
Бондарчук отчитала Максакову
21:53
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной
21:47
Что происходит в жизни Елены Кориковой
21:39
В пресс-службе Михалкова извинились за мат
21:21
Беременную женщину парализовало из-за оргазма
21:08
Живот 49-летней Валерии поразил россиян
21:05
"Неадекватные люди" Каримова
21:04
Газзаеву сделали больно
20:48
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
20:43
В России заблокировали Порошенко и Макрона
20:36
В окружении Анисиной рассказали о судьбе многомиллионного наследства
20:25
"Юрий Долгорукий" успешно ударил "Булавой" по Камчатке
20:17
В московском Сбербанке заметили голую клиентку
19:51
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
19:46
Зачем Макрон подлизывается к Порошенко
19:39
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
19:14
Новая версия гибели "пьяного" мальчика
19:04
Как режиссер Быков продолжил традиции Балабанова
18:59
Где живут самые одинокие мужчины
18:45
Экс-солистка "ВИА Гры" показала трусы прохожим
18:42
Страшная буря обрушилась на Москву
18:31
Названа самая популярная первая профессия
18:24
Минск жестко ответил на хамство Киева
18:07
Галкин поиздевался над хвастовством Рудковской
18:02
Найдена причина постоянного утомления
17:49
Мару Багдасарян отпустили из зала суда
17:30
Знаменитые жертвы наркотиков
17:16
Москва утонула после жуткой бури (видео)
17:15
Как FAN ID облегчает жизнь болельщикам
17:14
На зеленой ветке московского метро случился сбой
16:54
В Испании Сальвадора Дали выкапывают из могилы
16:50
Больная Багдасарян оправдалась за новый прогул
16:47
На Москву обрушился ливень
16:37
Выдра-гимнаст взорвала Сеть (видео)
16:28
Мужчина покалечил Ирину Понаровскую
16:17
Наркозависимая Дана Борисова теряет силы
16:15
Розовых самоедов нашли под Геленджиком
16:15
Дапкунайте разрушила семью популярной актрисы
16:06
Владимиру Этушу в реанимации вынесли вердикт
15:42
МЧС продлило предупреждение о буре в Москве
15:38
Комарова и Холманских почтили память мэра Нефтеюганска
15:38
Почему принц Гарри выбрал похожую на Кейт невесту
15:31
В центре Москвы иномарка сбила коляску с ребенком
15:15
Порошенко заразил Макрона русофобской истерикой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
Бондарчук отчитала Максакову
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Экономика

Астана оправдалась за демарш против Москвы

Фото: wikipedia.org
Казахстан объяснил свой недавний отказ впускать в страну российские инновационные вагоны. По словам министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека, на такой шаг Астана пошла из-за несоответствия вагонов принятым стандартам.
прочитано 228 раз

"Все вагоны, будь то казахстанского или иностранного производства, должны пройти определенные мероприятия, чтобы соответствовать стандартам. Помимо этого никаких ограничений нет", – цитирует чиновника Sputnik Казахстан.

ПО ТЕМЕ

Украина отказалась отгораживаться от России

Напомним, в конце апреля компания "Российские железные дороги" (РЖД) получила предупреждение от своих казахстанских коллег о том, что инфраструктура республики не готова к движению вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось. В следующем месяце Астана официально отказалась пускать в страну инновационные российские вагоны. В ответ на это с 4 мая РЖД запретили подготовку и подачу таких вагонов в Казахстан, либо транзитом через эту страну.

В настоящий момент в России эксплуатируются около 65 тысяч подобных вагонов с нагрузкой на ось около 25 тонн. Закупку инновационного подвижного состава субсидирует государства. При этом некоторые модели пользуются значительными льготами на порожний пробег.

Напомним, в прошлом месяце появились сообщения о том, что Украина планирует перекрыть железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля этого года. Предлогом было якобы нежелание компании "Российские железные дороги" прекратить пассажирские перевозки из Донецка, что украинские власти сочли нарушением суверенитета своего государства.

Впрочем, чуть позже выяснилось, что решений по поводу "транспортной стены" ни в правительстве Украины, ни в Верховной раде нет. Хотя сама идея в высших политических кругах обсуждается.

При этом эксперты уверены: возможное прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией вызовет миграционный кризис кризис. В первую очередь это решение негативно отразится на гражданах Украины, которые останутся без работы.

Автор: Иван Поляков27 июня 2017, 14:08

комментарии

Политика

Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
Российская армия напугала НАТО
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Шоу-бизнес

За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец
Фриске в купальнике разлеглась на пляже
Шурыгиной предложили роль в БДСМ-фильме
Михалков сплясал перед юными актрисами и моделями (видео)

Проишествия

Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
Москва утонула после жуткой бури (видео)
Беременную женщину парализовало из-за оргазма

Lifestyle

Тайны и легенды Зимнего дворца
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
Названа причина страшной травмы Этуша
"Неадекватные люди" Каримова
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева пожаловалась на постоянное вранье сына

Певица рассказала, какая она мама
Шоу-бизнес

Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка

Супруга закатывала певцу жуткие сцены
Шоу-бизнес

Фриске в купальнике разлеглась на пляже

Девушка продемонстрировала фигуру
Авто

Студенты МГИМО убили байкера в Москве

Автомобиль скрылся с места происшествия, но тут же вылетел в кювет

Гороскоп

Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике

Фоторепортажи

70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
Метаморфозы певицы Алсу
Страшная буря обрушилась на Москву
Знаменитые жертвы наркотиков

Спорт

Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
Акинфеев похоронил сборную России

Регионы

Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru