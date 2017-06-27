Астана оправдалась за демарш против Москвы

Казахстан объяснил свой недавний отказ впускать в страну российские инновационные вагоны. По словам министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека, на такой шаг Астана пошла из-за несоответствия вагонов принятым стандартам.

"Все вагоны, будь то казахстанского или иностранного производства, должны пройти определенные мероприятия, чтобы соответствовать стандартам. Помимо этого никаких ограничений нет", – цитирует чиновника Sputnik Казахстан.

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Напомним, в конце апреля компания "Российские железные дороги" (РЖД) получила предупреждение от своих казахстанских коллег о том, что инфраструктура республики не готова к движению вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось. В следующем месяце Астана официально отказалась пускать в страну инновационные российские вагоны. В ответ на это с 4 мая РЖД запретили подготовку и подачу таких вагонов в Казахстан, либо транзитом через эту страну.

В настоящий момент в России эксплуатируются около 65 тысяч подобных вагонов с нагрузкой на ось около 25 тонн. Закупку инновационного подвижного состава субсидирует государства. При этом некоторые модели пользуются значительными льготами на порожний пробег.

Напомним, в прошлом месяце появились сообщения о том, что Украина планирует перекрыть железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля этого года. Предлогом было якобы нежелание компании "Российские железные дороги" прекратить пассажирские перевозки из Донецка, что украинские власти сочли нарушением суверенитета своего государства.

Впрочем, чуть позже выяснилось, что решений по поводу "транспортной стены" ни в правительстве Украины, ни в Верховной раде нет. Хотя сама идея в высших политических кругах обсуждается.

При этом эксперты уверены: возможное прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией вызовет миграционный кризис кризис. В первую очередь это решение негативно отразится на гражданах Украины, которые останутся без работы.

