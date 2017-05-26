Почему Порошенко отказался пустить поезда в Россию под откос

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина не станет прекращать железнодорожное сообщение с Россией. По его словам, такой вопрос украинское правительство не рассматривает.

Выяснилось, что решений по поводу "транспортной стены" ни в правительстве Украины, ни в Раде, нет. Хотя сама идея в высших политических кругах обсуждается.

"На самом деле, сейчас в украинской политике очень сложно отличить, что является вбросом, а что – реальным планом действий", – цитирует заместителя директора центра Украинистики и белорусистики МГУ Богдана Безпалько BFM.ru. Эксперт считает, что идеи об отмене транспортного сообщения Украины с Россией рано или поздно "все равно будут вводиться в действие".

Безпалько объясняет отказ президента Украины Петра Порошенко от радикального решения "железнодорожного вопроса" экономическими соображениями. Ведь тогда многие граждане страны, которые ездят на работу в Россию, останутся без нее. "Поток пассажиров там, конечно, снизился, но Украинская железная дорога зарабатывает на перевозках через границу ощутимо больше, чем на внутренних рейсах", – добавляет эксперт.

Порошенко «наказал» антироссийскими санкциями бюджет Украины на один миллиард долларов https://t.co/DAu70XQ3Gt pic.twitter.com/ZaGDmX1ZAb — Южный Федеральный (@uf_ru) 17 мая 2017 г.

С ним согласен украинский журналист и политолог Игорь Петрук. "Как бы там ни говорили, все рассчитывается с экономической точки зрения", – говорит он, подчеркивая, что отмены железнодорожного сообщения не может произойти в ближайшее время. При этом Петрук добавил, что какие-то ограничения все же могут быть.

Как писали Dni.ru, Киев планировал перекрыть железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля этого года. Предлогом было якобы нежелание компании "Российские железные дороги" прекратить пассажирские перевозки из Донецка, что украинские власти сочли нарушением суверенитета своего государства.