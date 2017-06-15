Путин рассказал об экономии

Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что ему известно, как в России живут простые люди. В частности, президент вспомнил, что его отец экономил на электричестве и переписывал данные счетчика. Российский лидер добавил, что с тех пор у него осталась привычка выключать свет выходя из помещения.