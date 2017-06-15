Путин рассказал об экономии

Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что ему известно, как в России живут простые люди. В частности, президент вспомнил, что его отец экономил на электричестве и переписывал данные счетчика. Российский лидер добавил, что с тех пор у него осталась привычка выключать свет выходя из помещения.
Олимпийская чемпионка решилась на крайнюю меру
Скандальный инцидент произошел на выступлении певицы
Скорее всего, актера похоронят на Преображенском кладбище
Президент России поставил на место украинского лидера