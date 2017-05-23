Эксист-М сделала ставку на IsNext

Отечественный рынок продажи автозапчастей ждут революционные преобразования: его безоговорочный лидер, компания “Эксист-М”, ранее известная благодаря созданию площадки Exist.ru, запустила новый проект – IsNext.ru. Что подтолкнуло стабильно занимающую верхние строчки в рейтинге лидеров интернет-торговли компанию к созданию нового бренда?

Как отметили ранее в издании "Коммерсант", к середине мая регистрацию на портале IsNext.ru прошли несколько сотен тысяч клиентов, среди которых есть и те, кто ранее не имел регистрации на сайте Exist.ru. Всего же число посетителей достигло 40 тысяч в день, что сравнимо с результатами за весь апрель, когда сайт работал лишь с оптовыми покупателями.

При этом в компании признают, что переход на новый сайт осуществлялся "на ходу", когда бета-тестирование ресурса проходило фактически одновременно с полноценными онлайн-продажами. Конечно, в столь непростых условиях нашлось место небольшим техническим накладкам, устранять которые пришлось уже в процессе работы. Тем не менее, в компании прекрасно понимали, что продолжение работы через старый сайт создает определенные риски для покупателей.

Возникли опасения за персональные данные клиентов компании, которые были доступны администрации сайта Exist.ru в лице “А+А Эксист Инфо”. В Роспотребнадзор начали поступать жалобы от клиентов сайта, которые заявляли, что их принудительно перевели в новые офисы обслуживания компании, а их личные данные стали попадать к третьим лицам, желавшим навязать коммерческое сотрудничество.

В "Эксист-М" отметили, что одной из причин конфликта с бывшими партнерами стали именно проблемы с безопасностью хранения личных данных клиентов со стороны руководства Exist.ru. Тем не менее, эта причина была не единственной. Дело в том, что "исходный код" ресурса Exist.ru, созданного в начале "нулевых" годов, сильно устарел. В то же время интернет-индустрия не стоит на месте, требуя от ретейлеров новых решений. В "Эксист-М" подчеркнули, что продолжать улучшать старый ресурс не было никакого смысла, поскольку многие функции, в том числе облегчающие формирование заказов на сайте, к Exist.ru в принципе “не пристраивались”

Необходимость создания новой программной платформы, соответствующей текущим потребностям рынка, стала очевидна для руководства “Эксист-М” еще пару лет назад. Для этих целей был привлечен ведущий международный разработчик – компания SAP. Именно так появился IsNext.ru. Новая платформа – это следующий шаг в развитии российского рынка торговли автомобильными запчастями.





В конце прошлого года права на использование сайта Exist.ru были проданы партнерам, а весь бизнес, включающий более 130 офисов по всей стране, которые обслуживают порядка шести миллионов постоянных клиентов, был переведен на новый портал IsNext.ru. “С начала этого года и до конца марта новый ресурс тестировался в режиме оптовых продаж, и мы получили позитивные отзывы от партнёров”, – заявили в компании "Эксист-М".

В перспективе новый функционал должен обеспечить клиентам множество сервисов, которые были бы недоступны на старом проекте. Прежде всего, это возможность обратной связи с менеджером в режиме онлайн. Именно отсутствие этой функции, признаются в компании, чаще всего вызывало нарекания у покупателей.

Не секрет, что многие клиенты всегда стремятся получить максимально подробные разъяснения технического специалиста, даже если в итоге примут решение отложить покупку или попробовать совершить её самостоятельно. Именно эта опция – бесплатная консультация квалифицированного специалиста – в "Эксист-М" считают главной “фишкой” нового проекта

Кроме того, разработчики ресурса предусмотрели возможность размещать онлайн-заказ без предварительной регистрации, сохраняя возможность доставки "на следующий день" во все населенные пункты, где есть офисы компании. На данный момент это 65 городов в разных уголках страны.

Для клиентов предусмотрена возможность легкого возврата товара в любой момент после совершения покупки.Все, кто когда-либо сталкивался с оформлением возврата товаров у большинства операторов экспресс-доставки, оценит эту услугу, уверены в "Эксист-М".

В компании подчеркивают, что остаются крупнейшим поставщиком брендированных запчастей и компонентов для автомобилей на отечественном рынке. На данный момент посетители IsNext могут приобрести товары от более чем 600 ведущих производителей Европы, Америки и Азии. Большая часть товаров имеется в наличии в розничных магазинах, другая часть продукции – на собственном складе "Эксист-М" в Подмосковье.

Для удобства клиентов компания “Эксист-М” обещает уже в ближайшее время запустить мобильное приложение. Оно станет еще одним каналом общения потенциальными покупателями, которого не было на “старом Эксисте” .

