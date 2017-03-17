Многодетную семью лишают жилья из-за брачного контракта

Супруги Константин и Екатерина Собетские ждут судебного заседания, на котором решится вопрос об их выселении с семью детьми из квартиры. Жилье они брали в ипотеку.

В 2011 году глава семьи взял в ипотеку квартиру в Бирюлеве за пять миллионов рублей. По настоянию банка мужчина подписал брачный контракт, согласно котором жена и дети не претендуют на жилье.

Хождения по мукам начались в 2015 году. После просрочки ежемесячных платежей кредиторы продали квартиру с торгов. "Брачный договор был условием банка. Мы продали маленькую квартиру и взяли большую в ипотеку, сотрудничали с "Фора-банком", – цитирует Собетского Life.ru.

Константин рассказал, что единственное жилье семьи банк выставил на продажу без их ведома. Теперь супруги судятся, чтобы торги признали несостоявшимися. Совсем скоро многодетную семью ждет последнее, решающее, судебное заседание.

Отметим, сегодня многие российские семьи не могут позволить себе приобрести собственное жилье. Вместе с тем, согласно социологическим исследованиям, за последние десять лет потребности наших соотечественников в плане недвижимости значительно выросли.

По прогнозам экспертов, скоро снимать жилье станет намного выгоднее, чем покупать квартиры в новостройках. Кроме того, специалисты ожидают роста популярности аренды квартир в связи с падением спроса на недвижимость.