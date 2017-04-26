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Экономика

Каких сюрпризов ждать России от Китая

Фото: GLOBAL LOOK press/blickwinkel
Пекин готовит Москве сюрпризы. Рост амбиций Китая может оказаться для российского отечественного политического класса столь же неожиданным, как и поведение Дональда Трампа сразу после выборов. Для того, чтобы этого не произошло, не стоит обманываться ожиданиями крепкой дружбы с Поднебесной.
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Российские политические стратеги убеждают соотечественников в том, что Пекин счастлив быть стратегическим союзником Москвы и наша "связка" может стать центром оппозиции либеральной глобализации и американскому империализму. Но на самом деле не стоит принимать это утверждение за чистую монету.

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Во-первых, за последние годы китайская экономика существенно изменилась, напоминает автор Forbes Владислав Иноземцев. Дешевая рабочая сила, которой славилась страна, перестала быть дешевой: средняя зарплата в Китае выросла с 2007 по 2016 годы в два с половиной раза. Во-вторых, в новых условиях движимый экономическими интересами Китай будет с большей вероятностью ориентироваться на Вашингтон, а не на Москву.

Наконец, в Пекине понимают, что для обретения расположения заокеанского дяди Сэма нужно быть чем-то ему полезными. И это также будет уводить Китай в сторону от России, полагает автор статьи. Кстати, уже продемонстрировано снижение уровня китайской поддержки режима опасного всему миру Ким Чен Ына.

Затрагивая тему российско-китайских отношений, стоит отметить, что темпы развития Поднебесной и состояние ее экономики давно уже не предполагают тех "равноправных" отношений между Пекином и Москвой, в существовании которых пока еще убеждены в Кремле. В конце концов, Китай давно завершил переход на новый технологический базис, который позволяет ему практически не интересоваться Россией в ином ключе, кроме как в качестве поставщика сырья.

Получается, что сегодня ничто не указывает на то, что Китай рассматривает Россию как равноправного перспективного партнера и что Москве следует рассчитывать на глобальное союзничество с Пекином. Китайцы, как известно, не приняли участия в приватизации "Роснефти" и с большим скепсисом относятся к вхождению в капитал российских энергетических компаний.

Другой пример – приход на российский рынок крупнейшего в мире китайского интернет-ретейлера Alibaba. Компания пока оперирует из Китая и поставляет товары напрямую через систему AliExpress – для которой Россия является третьим по размеру зарубежным рынком и в которой, по мнению китайцев, до 10% розничной торговли скоро уйдет в онлайн.

В такой ситуации, казалось бы, следовало стимулировать Alibaba развивать в России собственную инфраструктуру, но российские банкиры стремятся к обратному: воспользовавшись корпоративным конфликтом, они хотят сбыть внешним инвесторам крупного и единственно успешного отечественного онлайн-ретейлера "Юлмарт" с продажами более 1,2 миллиарда долларов в год, развитой инфраструктурой, а также с самыми широкими возможностями доставки большинства товаров в города с населением от 200 тысяч человек.

Сегодня на фоне рутинного конфликта между акционерами российские банки и, прежде всего Сбербанк, потребовали досрочного возврата кредитов и приготовились к банкротству компании, намереваясь предложить ее активы китайским инвесторам. Верящий в партнерство с Китаем и умиляющийся успехам основателя Alibaba Джека Ма президент Сбербанка Герман Греф вполне может выгодно продать китайцам активы "Юлмарта" – но что это принесет России, кроме предсказуемой остановки строительства новых складов и засилья китайских товаров, задается вопросом Владислав Иноземцев.

Если Россия хочет выстроить в наступающие десятилетия конструктивное экономическое взаимодействие с КНР, нам нужно не столько стремиться придать ему элемент "исключительности", а, напротив, поместить потенциального партнера в самую что ни на есть конкурентную среду, советует автор статьи. Один из вариантов – Пекин должен соревноваться с Сеулом и Токио за наиболее интересные инвестиционные возможности в России, а не диктовать свои условия, даже если китайские руководители считают Москву младшим партнером.

Автор: Александр Комаров26 апреля 2017, 10:45

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