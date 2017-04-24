Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам

По итогам 2016 года Россия вышла на третье место по объему оборонных расходов. Анализ провели специалисты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Топ-3 возглавили США, которые в 2016 году направили на военные нужды 611 миллиардов долларов. На втором месте расположился Китай с 215 миллиардов долларов. Третье место заняла Россия: она потратила на оборонную отрасль 69,2 миллиарда долларов, сообщается на сайте SIPRI.

Военные расходы увеличили и продолжают эту тенденцию Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Африка, Центральная и Восточная Европа. На Среднем Востоке, в Центральной Америке, Карибском бассейне, Южной Америке и Африке южнее Сахары они снизились.

Резкое падение военных трат отмечено в странах – экспортерах нефти. Среди них наибольшее падение отмечено в Венесуэле – 56%, Южном Судане – 54%, Азербайджане – 36%, Ираке – 36% и Саудовской Аравии – 30%. В целом же военные расходы в мире выросли с 2015 года на 0,4% и составили 1,686 триллиона долларов.

В марте 2017 года стало известно, что палата представителей конгресса США запретила Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом". Это следовало из проекта бюджета американского военного ведомства на 2017 финансовый год.

Как писали Dni.Ru, в декабре 2016 года тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017-й, ограничивающий военное сотрудничество с Россией. При этом Вашингтон ослабил односторонние санкции в отношении "Рособоронэкспорта" и разрешил приобретать специализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договора по открытому небу.