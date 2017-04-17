Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций
Больше всего от введенных Россией ограничений пострадали фермеры и сельскохозяйственные кооперативы в странах Евросоюза, российские санкции также затронули Турцию. В Польше в этом году могут разориться десятки фермеров, выращивающих яблоки: урожай фруктов обещает быть небывалым, а продавать их некому.
В конце 2016 года Еврокомиссия изучила экономические последствия обоюдных санкций и установила, что европейский ВВП снизился из-за них на 0,3% в 2014 году и на 0,4% в 2015 году, а в целом за 2014−2016 годы товарооборот России и Евросоюза сократился на 180 миллиардов евро.
Россия по-прежнему продает странам ЕС топливо (66% товарооборота), черные металлы (8%), драгоценные металлы (4%) и удобрения (4%). В Россию в основном ввозят из Европы продукцию машиностроения (30%), химпрома (18%), транспортное оборудование (14%), пластмассовые и резиновые изделия (6%).
Между тем на сельскохозяйственные рынки Евросоюза наибольшее влияние оказали не сами европейские санкции, а введение Россией продовольственного эмбарго в августе 2014 года. Фермеры и сельскохозяйственные кооперативы потеряли свой основной экспортный рынок объемом 5,5 миллиарда евро. Больше всего пострадали от санкций производители молочной продукции, говядины, свинины, фруктов и овощей.
#Йованович рассказала, сколько будут действовать антироссийские #санкцииhttps://t.co/2mdZNys7WV pic.twitter.com/OvPjq4T2F7— Информатор (@informatorlgua) 6 апреля 2017 г.
Самая тяжелая ситуация сложилась на польском аграрном рынке, на эту страну приходится треть всех яблок, выращиваемых в Евросоюзе. Сразу после введения Россией продуктового эмбарго правительство Польши официально объявило пиар-кампанию с целью повысить внутреннее потребление яблок в стране. Покупать яблоки предлагали под лозунгом "Против Путина". Но затея властей с треском провалилась – граждане не особо хотели есть отечественные яблоки.
Страны ЕС ввели санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Москва в ответ ввела продовольственное эмбарго, ограничивающее поставки в основном сельскохозяйственной продукции из Европы. Российские власти не раз заявляли, что западные санкции ударили, прежде всего, по самой Европе.
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