Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций

За три года антироссийских санкций и введенного в ответ продуктового эмбарго товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился на 180 миллиардов евро. Гигантские потери понесли сотни европейских фермеров, многие из них находятся на грани банкротства.

Больше всего от введенных Россией ограничений пострадали фермеры и сельскохозяйственные кооперативы в странах Евросоюза, российские санкции также затронули Турцию. В Польше в этом году могут разориться десятки фермеров, выращивающих яблоки: урожай фруктов обещает быть небывалым, а продавать их некому.

В конце 2016 года Еврокомиссия изучила экономические последствия обоюдных санкций и установила, что европейский ВВП снизился из-за них на 0,3% в 2014 году и на 0,4% в 2015 году, а в целом за 2014−2016 годы товарооборот России и Евросоюза сократился на 180 миллиардов евро.

Россия по-прежнему продает странам ЕС топливо (66% товарооборота), черные металлы (8%), драгоценные металлы (4%) и удобрения (4%). В Россию в основном ввозят из Европы продукцию машиностроения (30%), химпрома (18%), транспортное оборудование (14%), пластмассовые и резиновые изделия (6%).

Между тем на сельскохозяйственные рынки Евросоюза наибольшее влияние оказали не сами европейские санкции, а введение Россией продовольственного эмбарго в августе 2014 года. Фермеры и сельскохозяйственные кооперативы потеряли свой основной экспортный рынок объемом 5,5 миллиарда евро. Больше всего пострадали от санкций производители молочной продукции, говядины, свинины, фруктов и овощей.

Самая тяжелая ситуация сложилась на польском аграрном рынке, на эту страну приходится треть всех яблок, выращиваемых в Евросоюзе. Сразу после введения Россией продуктового эмбарго правительство Польши официально объявило пиар-кампанию с целью повысить внутреннее потребление яблок в стране. Покупать яблоки предлагали под лозунгом "Против Путина". Но затея властей с треском провалилась – граждане не особо хотели есть отечественные яблоки.

Страны ЕС ввели санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Москва в ответ ввела продовольственное эмбарго, ограничивающее поставки в основном сельскохозяйственной продукции из Европы. Российские власти не раз заявляли, что западные санкции ударили, прежде всего, по самой Европе.