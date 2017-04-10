Лондон подначивает G7 сделать подлость Москве

Власти Великобритании намерены добиться от партнеров по "Большой семерке" введения новых санкций против России. Лондон намерен наказать Москву за поддержку законного сирийского лидера Башара Асада.

Как предлог для введения санкций британские власти хотят использовать слухи о химической атаке контролируемой боевиками территории, в которой обвиняют президента Сирии Башара Асада. Журналисты The Times утверждают, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций".

"Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия", – цитирует опубликованную изданием статью Lenta.ru. Джонсон будет настаивать на введении ограничений, если Москва не откажется от поддержки законного президента Сирии.

Лондон уверен, что он применил химическое оружие при атаке занятого боевиками Идлиба. Сообщается, что жертвами стали десятки человек. Дамаск причастность к произошедшему отрицает. Западные политики не подвергают сомнениям вину Асада, но доказательств не предоставляют.

Введение очередных антироссийских санкций за поддержку Дамаска с членами своей администрации обсуждает и американский лидер Дональд Трамп. В ночь на 7 апреля по его приказу войска США нанесли удар по аэродрому Шайрат, который используется сирийской правительственной авиацией.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на базу в Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

