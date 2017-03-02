Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам

Во многих городах России тарифы на ЖКХ неожиданно выросли в несколько раз. Новые нормативы оплаты коммунальных услуг, предполагавшие снижение цен, произвели обратный эффект.

Согласно новому порядку начисления платы за общедомовые нужды (ОДН), максимальный размер счета должен быть ограничен нормативами, которые устанавливает местная администрация, сообщает газета "Известия". Так планировалось пресечь попытки управляющих компаний прикрыть недостачу от неплательщиков, завышая цены на услуги ЖКХ.

Однако теперь граждане обязаны оплачивать электроэнергию, исходя из расчета площади общего имущества, в которую вошли чердаки и подвалы. Более того, размер платы зависит не от фактического потребления по показаниям счетчика, а от нормативов, которые умножаются на площадь.

По словам исполнительного директора НП ЖКХ "Контроль" Светланы Разворотневой, в регионах возникла правовая коллизия. "По одной норме надо оплачивать ОДН по счетчику, по другой — по нормативам, которые за счет включения дополнительных площадей, раньше не учитывавшихся, могут быть выше предыдущих. В такой ситуации ресурсоснабжающие организации, естественно, отдают предпочтение оплате по нормативам", – пояснила она.

Еще больше пострадали те, кто потратился на установку теперь уже никому не нужного счетчика. Депутат Тверской городской думы Елена Юлегина отметила, что жители региона систематически жалуются на неожиданное повышение цен: "Для людей из сельской местности, где доходы низкие, увеличение даже на несколько рублей оказалось достаточно чувствительным".

Доподлинно неизвестно, кому принадлежит фраза про две российские беды - дураков и дороги, но с уверенностью можно назвать третью – это #ЖКХ — Петр Толстой (@Petr_Tolstoy) 1 марта 2017 г.

В Димитровграде Ульяновской области счета за электроэнергию по общедомовым нуждам составили 86,12 рубля с квадратного метра жилплощади, в то время как стандартный размер платы составлял 5,9 рубля. В Ивановской области тот же показатель вырос с 17 рублей до 214,76 рубля. И все же инициатива введения нормативов преследует благие цели, уверена юрист Ксения Риф. Возникшую ситуацию она назвала своеобразным багом, который вскоре будет устранен.

Провожу приём с населением. Вопросы ЖКХ лидируют! pic.twitter.com/L1hcdB6bcg — Борис Трофимов (@BorisTrofimov1) 27 февраля 2017 г.

Напомним, что в рамках новых правил расчета ОДН все регионы обязаны были разработать конкретные нормативы для различных домов, исходя из наличия лифтов, количества осветительных приборов и так далее, однако многие администрации пользуются старой методикой. Кроме того, строку ОДН следовало перенести из коммунальных услуг в жилищные, но и этот указ в большинстве регионов не был выполнен.