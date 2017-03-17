За снятие наличных придется платить больше

Международная система Visa разрешила банкам взимать комиссию за снятие наличных с пластиковых карт. Для того чтобы новые правила вступили в силу, их должны поддержать остальные платежные системы.

Согласно действующей системе владельцы банкоматов (эквайреры. – Прим. ред.) не имеют права взимать комиссию за обналичивание средств. Процент от операции забирает банк, выпустивший пластиковую карту, и впоследствии он самостоятельно рассчитывается с эквайрером.

Благодаря этому клиенты знают фиксированную ставку межбанковской комиссии, которая устанавливается платежными системами. У MasterСard это 0,5% от суммы платежа, у Visa – 0,45% плюс три рубля, у "Мира" – 0,45%, сообщает газета "Ведомости". За пользование "своим" банкоматом комиссия обычно не взимается.

Visa сможет поменять правила игры, лишь получив одобрение со стороны других платежных систем. В MasterСard от комментариев отказались, но источники отметили, что организация поддерживает инициативу конкурента. В "Мире" заявили, что не согласятся с такими изменениями.

"Поскольку Visa и MasterСard занимают коллективное доминирующее положение на рынке, введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства в части навязывания", – заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. "Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проанализировать деятельность Visa и MasterСard в других странах", – добавил он.

Отметим, что себестоимость снятия наличных в среднем составляет 0,7–0,8% от суммы транзакции, в регионах она достигает 1%. В этот показатель входят затраты на покупку банкоматов, их обслуживание и инкассацию. Межбанковская комиссия была на уровне 1%, но с появлением системы "Мир" Visa и MasterСard решили снизить ставки.