Компания Алексея Хотина доказала свою платежеспособность и погасила долг перед Альфа-банком

ООО "Фазис", связанная с основным акционером банка "Югра" Алексеем Хотиным, погасила задолженность перед "Альфа-банком". Речь идет о выполнении условий утвержденного судом мирового соглашения. Согласно ему, компании необходимо было выплатить до 13 декабря 41.6 миллиона долларов.



Согласно данным СМИ, задолженность "Фазиса" была погашена накануне, 13 декабря. Все произошло в соответствии с заключенными договоренностями, утвержденными судом. "Мы рады, что переговорный процесс с господином Хотиным, направленный на мирное урегулирование спора, завершился успешно", – сказал представитель Альфа-банка информагентству RNS.

Около двух месяцев назад стало известно, что финансово-кредитная организация потребовала от структур Алексея Хотина досрочно погасить задолженность. В связи с этим, банк обратился с исковыми заявлениями в Мещанский суд и Арбитражный суд столицы. В банке тогда заявили, что предшествовавшие подаче иска переговоры оказались безрезультатны.

В свою очередь, представители предпринимателя заявили, что все обязательства перед Альфа-банком структурами Хотина выполнялись добросовестно и в срок. Таким образом, по их словам, никаких оснований для требования досрочного погашения задолженностей в судебном порядке у истца не было.

Напомним, 10 ноября Мещанский суд удовлетворил иск "Альфы" и потребовал от компаний Алексея Хотина возместить задолженность в 43.3 миллиона долларов по кредитному договору. Также структуры бизнесмена были обязаны вернуть и 700 миллионов долларов по договорам поручительства. Однако затем стороны смогли найти общий язык и заключить мировое соглашение.

