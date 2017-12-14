Компания Алексея Хотина доказала свою платежеспособность и погасила долг перед Альфа-банком
Согласно данным СМИ, задолженность "Фазиса" была погашена накануне, 13 декабря. Все произошло в соответствии с заключенными договоренностями, утвержденными судом. "Мы рады, что переговорный процесс с господином Хотиным, направленный на мирное урегулирование спора, завершился успешно", – сказал представитель Альфа-банка информагентству RNS.
Около двух месяцев назад стало известно, что финансово-кредитная организация потребовала от структур Алексея Хотина досрочно погасить задолженность. В связи с этим, банк обратился с исковыми заявлениями в Мещанский суд и Арбитражный суд столицы. В банке тогда заявили, что предшествовавшие подаче иска переговоры оказались безрезультатны.
В свою очередь, представители предпринимателя заявили, что все обязательства перед Альфа-банком структурами Хотина выполнялись добросовестно и в срок. Таким образом, по их словам, никаких оснований для требования досрочного погашения задолженностей в судебном порядке у истца не было.
Напомним, 10 ноября
Мещанский суд удовлетворил иск "Альфы" и потребовал от компаний Алексея
Хотина возместить задолженность в 43.3 миллиона долларов по кредитному договору.
Также структуры бизнесмена были обязаны вернуть и 700 миллионов долларов по
договорам поручительства. Однако затем стороны смогли найти общий язык и
заключить мировое соглашение.
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