Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках

Структуры экс-владельца "Югры" Алексея Хотина обслуживают свои кредитные договоры в срок. Об этом сообщили источники сразу в трех крупных российских банках.

Опрошенные "Коммерсантом" источники из Сбербанка, Россельхозбанка и банка "Глобэкс" подтвердили, что компании Алексея Хотина вовремя платят по ранее взятым кредитам. Ранее пресс-служба предпринимателя сообщила, что по состоянию на сегодняшний день все обязательства компании перед Альфа-банком также исполняются.

"Мнение компании в отношении поданных исков – исключительно формальное давление на заемщика с целью принятия условий банка по реструктуризации декабрьского платежа, носящих не рыночный характер", – сказал представитель экс-владельца "Югры".

Поводом для комментариев стал иски Альфа-банка к принадлежащим Хотину компаниям. Банкиры требуют досрочно погасить кредиты в размере 2,6 миллиарда рублей. Ответчиками выступают сам экс-владелец "Югры", ООО "Фазис" и еще несколько юридических лиц-поручителей. При этом общую сумму претензий в Альфа-банке не называют.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей.

Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. Тогда же Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Югры". Как отметили в финансовом учреждении, бизнес-модель кредитного учреждения основывалась на финансировании проектов, связанных с его владельцами.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".