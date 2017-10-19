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Экономика

Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Структуры экс-владельца "Югры" Алексея Хотина обслуживают свои кредитные договоры в срок. Об этом сообщили источники сразу в трех крупных российских банках.
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Опрошенные "Коммерсантом" источники из Сбербанка, Россельхозбанка и банка "Глобэкс" подтвердили, что компании Алексея Хотина вовремя платят по ранее взятым кредитам. Ранее пресс-служба предпринимателя сообщила, что по состоянию на сегодняшний день все обязательства компании перед Альфа-банком также исполняются.

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"Мнение компании в отношении поданных исков – исключительно формальное давление на заемщика с целью принятия условий банка по реструктуризации декабрьского платежа, носящих не рыночный характер", – сказал представитель экс-владельца "Югры".

Поводом для комментариев стал иски Альфа-банка к принадлежащим Хотину компаниям. Банкиры требуют досрочно погасить кредиты в размере 2,6 миллиарда рублей. Ответчиками выступают сам экс-владелец "Югры", ООО "Фазис" и еще несколько юридических лиц-поручителей. При этом общую сумму претензий в Альфа-банке не называют.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей.

Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. Тогда же Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Югры". Как отметили в финансовом учреждении, бизнес-модель кредитного учреждения основывалась на финансировании проектов, связанных с его владельцами.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".

19 октября 2017, 18:29

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