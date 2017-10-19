Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка

В банке "Югра" прокомментировали требование Альфа-банка к компаниям, связанным с бывшим владельцем финансового учреждения, погасить задолженность по ранее выданному кредиту 2,6 миллиарда рублей. Представитель Алексея Хотина сообщил, что все обязательства компании перед банком исполняются.

Между банком и компанией длительные и конструктивные отношения, продолжающиеся более 10 лет, компания погасила около 200 миллионов долларов, отметил представитель Хотина. По его словам, деньги выплачиваются в срок, никаких просрочек нет.

В тоже время, продолжаются переговоры по реструктуризации долга и изучаются основания подачи исков Альфа-банком. "Мнение компании в отношении поданных исков - исключительно формальное давление на заемщика с целью принятия условий банка по реструктуризации декабрьского платежа, носящих не рыночный характер", – приводит РБК слова представителя экс-руководителя "Югры".

Ранее Альфа-банк потребовал от структур Алексея Хотина досрочного погашения кредита. Ответчиками по искам Альфа-банка выступают сам экс-владелец "Югры" Алексей Хотин, ООО "Фазис" и еще несколько юридических лиц-поручителей. При этом общую сумму претензий в Альфа-банке не называют.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей.

Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. Тогда же Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Югры". Как отметили в финансовом учреждении, бизнес-модель кредитного учреждения основывалась на финансировании проектов, связанных с его владельцами.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".