Госдума примет законы по поддержке молодых семей до конца года

Инициативы Путина по поддержке молодых семей могут стать законами еще до конца этого года. Профильные комитеты Госдумы уже активно работают в этом направлении, заявил председатель нижней палаты парламента. Вячеслав Володин уверен, что решения президента поддержат во всех фракциях.

Озвученные главой государства 28 ноября социальные инициативы показывают приоритетное отношение президента к вопросам поддержки семей. Госдума сделает все возможное, чтобы принятые Владимиром Путиным решения как можно быстрее были обеспечены законодательно. Работа в думских комитетах началась сразу после выступления российского лидера, заявил Вячеслав Володин.

Глава государства накануне провел заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Владимир Путин выступил с инициативой перезагрузки демографической политики и рассказал о новых мерах господдержки семей.

В частности, президент предложил продлить до конца 2021 года программу материнского капитала, ввести ежемесячные выплаты на первого ребенка в размере от 10,5 тысячи рублей, а также запустить специальную льготную ипотечную программу для семей со вторым или третьим ребенком.

"Решения, принятые президентом, для граждан, для страны, носят стратегический характер. И необходимо подчеркнуть, что эти решения приняты в период, когда экономика только выходит из рецессии. В этом году будет небольшой рост… сохраняются санкции - недружественная политика в отношении нашей страны бьет по экономике. С учетом этих факторов, выйти на те решения, которые принял президент – дорогого стоит", – заявил Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Спикер Госдумы отметил, что нововведения в первую очередь коснутся малообеспеченных молодых семей. Продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года, а также возможность для семей с двумя и более детьми воспользоваться льготной ипотекой – это комплекс мер, которые крайне важны. Российские семьи их давно ждали, подчеркнул парламентарий. "Думаю, что все наши коллеги, несмотря на партийную принадлежность, будут едины во мнении: эти решения нужно поддерживать и принимать их в этом году", - убежден Володин.