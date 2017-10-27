Бюджет-2018 прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в ходе пленарного заседания в пятницу, 27 октября, приняла в первом чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Еще на стадии обсуждения документа парламентарии провели общественные слушания, круглые столы и совещания, на которых обсудили нормативно-правовой акт с представителями регионов и экспертным сообществом. В том числе благодаря широкому обсуждению проекта главного финансового документа страны в нем удалось сохранить ряд приоритетных направлений, обеспечивающих рост экономики и сохранение социальных обязательств государства.

Согласно законопроекту, доходы бюджета России в ближайшие годы будут последовательно расти. В следующем году они составят 15,26 триллиона рублей, в 2019 – 15,55 триллиона, а в 2020 – почти 16,3. По сравнению с 2017 годом увеличивается финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность, правоохранительные органы, а также по ряду других важных отраслей.

В проекте главного финансового документа страны предусмотрено также снижение бюджетного дефицита с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,79% в 2020. Расходы на следующий год установлены на уровне 16,529 триллиона рублей, на 2019 – 16,374 триллиона.

Кроме того, в законопроект заложено новое бюджетное правило. В соответствии с ним, дополнительные доходы от продажи энергоресурсов будут направляться не на расходы, а вкладываться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель. Меняется и сама структура экономики, что отражено в проекте главного финансового документа страны.

Теперь доля доходов от продажи энергоресурсов составляет всего около 30%. Ненефтегазовые же доходы бюджета в следующем году будут равны 9,779 триллиона рублей, в 2019 году – 10,307 триллиона, в 2020 году – 10,845.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что при принятии бюджетов предыдущих нескольких лет парламентариям приходилось учитывать снижение темпов роста российской экономики. "Сейчас у нас с вами в базовых показателях бюджета заложен рост экономики и ВВП. Это очень важно – мы вышли из стагнации, преодолели вызовы", – сказал он. В целом законопроект предусматривает рост российской экономики в следующем году минимум на 2%.





По словам вице-спикера нижней палаты парламента, главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова, широкое обсуждение проекта бюджета позволило сохранить и обеспечить финансирование ряда направлений, оказывающих непосредственное влияние на успешное социально-экономическое развитие страны. При принятии бюджета было учтено и постановление Госдумы для подготовки ко второму чтению.

"В этом постановлении будут дополнительно отражены все вопросы, которые обсуждались на наших площадках – это и поддержка аграриев, поддержка регионов, промышленности и целый ряд других вопросов", – сказал глава фракции "ЕР".





Для единороссов одним из приоритетов в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, как и прежде, остается исполнение майских указов президента, заявил член фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко. Парламентарий попросил главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова оценить достаточность средств на исполнение указов главы государства в проекте нового бюджета.

Макаров отметил, что на эти цели в документе заложено около 800 миллиардов рублей. Парламентарий также затронул тему исполнения майских указов в контексте наличия необходимых для этого средств у регионов. "Это та задача, которую нам предстоит решать в рамках второго чтения, когда Трехсторонняя комиссия рассмотрит вместе с правительством вопрос распределения тех дополнительных 100 миллиардов рублей, которые пойдут на трансферты региональным бюджетам", – подчеркнул Макаров.

Увеличение средств в основном идет на реализацию указа 597 по исполнению государственной социальной политики, в том числе повышению зарплат работников бюджетной сферы, отметил глава думского комитета по бюджету и налогам.

В целом финансирование на эти цели увеличится в 2,1 раза и в реальном выражении превысит цифру в 145 миллиардов рублей.

Законодатели при рассмотрении проекта главного финансового документа страны уделили особое внимание вопросу межбюджетных отношений. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в этом году впервые при внесении проекта федерального бюджета по регионам была расписана большая часть субсидий – 52 из 65.

Такой подход имеет ряд преимуществ: прежде всего, субъекты Федерации еще до принятия главного финансового документа страны точно знают, сколько средств они получат.





Кроме того, депутаты уделили большое внимание вопросу коммерческих долгов регионов и просроченной задолженности бюджетных организаций. По словам зампреда парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Александра Грибова, необходимо составить четкий план по решению этих проблем. Он подчеркнул, что задолженность регионов – один из острейших вопросов при рассмотрении проекта бюджета.

"Эта проблема касается каждого из нас, всех субъектов, которые мы представляем в Госдуме. План, который предложил Президент (реструктуризация государственной части долга. Прим.Ред.), позволит эту сумму существенно снизить и направить эти деньги на решение очень важных социальных задач: создание рабочих мест, транспортной обеспеченности и тех вопросов, на которые не хватало денег раньше", – уверен парламентарий

Депутат обратился к главе Министерства финансов Антону Силуанову, попросив его объяснить, какой план действий в этом направлении подготовило министерство. Руководитель Минфина ответил, что в министерстве рассчитывают на снижение долгового бремени субъектов.

"Если самый пик долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам у региона составлял 36%, то мы снижаем этот показатель до 33%, и в дальнейшем планируем сократить до 30%. То есть пошла обратная тенденция по снижению долговой нагрузки", – констатировал Силуанов.





Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесен в Госдуму 29 сентября. Окончательно он должен быть принят во всех трех чтениях до конца ноября.

В осеннюю сессию работа над проектом главного финансового документа страны ведется депутатами по-новому. Нормативно-правовой акт проходит широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах.

К примеру, фракция единороссов привлекла к анализу документа представителей профессиональных сообществ и сторонников партии. Их наказы были приняты во внимание при доработке окончательного варианта проекта.

