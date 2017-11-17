Госдума приняла бюджет роста во втором чтении

Бондарчук избил режиссера Секс-скандал Волочковой Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Александр Малинин откровенно об измене жены
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
партнеры
Пятница 17 ноября
Лента новостей
16:28
Как избавиться от противных 100 килограммов за вечер
16:15
Когда в Москву придет зима
15:54
У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи
15:48
Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:30
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
15:25
Компьютерные игры снижают риск развития слабоумия
15:05
В больших автобусах и трамваях отменят турникеты с 1 января 2018 года
14:53
Вор уснул с добычей у дома жертвы
14:45
Стогниенко: Не стоит все выкладывать
14:30
В Москве обокрали звезду "Дома-2"
14:23
Altmans Gallery подарит одному из гостей "Ежика в тумане"
14:23
Собаки продлевают жизнь своим хозяевам
14:16
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе
14:15
Российская армия избавится от толстяков
14:07
Асгардия обрела свою территорию
14:06
Совет на выходные
13:49
Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II
13:13
II Национальная премия "Super мамы года" пройдет в Барвихе
13:10
Рядом с Кремлем воссоздали Советский Союз
13:08
Под Мурманском упал метеорит (видео)
13:07
Чадов вернулся к Дитковските
13:00
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
12:51
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
12:42
Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна
12:25
На юго-западе Москвы появится неонатальный центр
12:21
Популярность принцессы привела в ярость мужа Елизаветы II
11:51
В Москве выходцы с Кавказа избили продавцов ради 20 киндер-сюрпризов
11:47
Участник "Дома-2" шокирован подлостью любовницы из кожвендиспансера
11:37
Именитый российский спортсмен пропал без вести
11:36
Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление
11:29
Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни
11:10
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
11:04
Дважды изнасилованная Шурыгина покинула Москву
10:50
Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
10:47
Лопыреву дали десять лет
10:42
Главные события Москвы с 17 по 23 ноября
10:37
"Мисс Израиль" и "мисс Ирак" угодили в скандал из-за фото
10:29
Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука
10:00
На ТНТ произошли глобальные перемены
09:45
Савичевой подарили вторую жизнь
09:30
Неизвестная материя заинтриговала ученых
09:25
На западе Москвы эвакуировали торговый центр
09:24
В Башкирии на охоте застрелили федерального судью
09:10
В Москве хотят построить два новых вокзала
09:05
Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
08:47
Чем опасен оргазм
08:40
Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
08:12
Россия поставила на место зарвавшиеся США
07:56
Умерла звезда "Трех мушкетеров"
07:54
Жена родила Андрею Малахову сына
00:45
Волочкова после секс-скандала разоблачила лжеца из "Дома-2"
22:04
Дюжев пошел на скандал из-за любви
21:54
Избитый Бондарчуком режиссер обратился к врачам
21:40
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
21:31
Украинскую патриотку Ротару заказали в центре Москвы
21:23
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
21:09
Промсвязьбанк подключил Apple Pay к своим картам Visa
21:00
Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео
20:44
Мать Тереза
20:39
Мужчины заставляют россиянок ложиться под нож
20:38
Москва объявила о грандиозных планах по развитию метро
20:25
Толпа оголтелых подростков набросилась на звезду "Моей прекрасной няни"
20:23
Волочкова приготовила страшную месть молодому любовнику
19:56
Сара Джессика Паркер странно повела себя у грязной "Волги" в Москве (видео)
19:35
Маньяк-гей из Перми пел жертвам песни Королевой
19:03
Безумные регионы: тюменцы в костюмах смерти разгуливают по городу
19:00
Москва встала в девятибалльных пробках
18:47
"Учитель года" сбежал к пожилому британцу
18:34
НАТО в шоке от российского оружия
18:21
Инопланетянам назначили время встречи
18:02
Американцев призвали готовиться к ядерной войне
17:50
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
17:37
Неуправляемая фура вылетела в кювет в Подмосковье (видео)
17:01
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
16:56
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
16:54
Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы
16:48
Россиянка рассчиталась с долгами ради свидания с испанцем
16:47
Москва приросла "Народными гаражами"
16:41
Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов
16:36
Предателя Родченкова решили расстрелять
16:27
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
16:23
Москвичей напугали ледяным апокалипсисом
16:22
На Шубскую накинулись из-за измен мужа Глаголевой
15:59
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
15:58
Главный концерт страны "Песня года" пройдет в Олимпийском
15:46
Москвича зарубил мечом собственный сын
15:45
Лидер "Океана Эльзы" побил Порошенко
15:34
Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове
15:18
Жестокое избиение школьницы в Удмуртии (видео)
15:12
Горбачева назначили министром транспорта
15:03
Юная модель продала девственность за 2,5 миллиона евро
15:03
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата
14:52
Кто испортил футбольный праздник в "Лужниках"
14:51
Завистливая няня убила мать троих детей
14:21
Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета
14:16
Выдающийся российский пианист Дмитрий Алексеев выступит в Московской консерватории
14:15
Мособлдума уладит конфликт экологов и недропользователя
14:09
Обиженную Бузову выставили на посмешище
14:08
Украина опозорилась из-за котика
13:44
Объявлены победители Business Traveller Russia and CIS Awards 2017
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
Александр Малинин откровенно об измене жены
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Боярский публично плюнул на выскочку Бузову
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
Экономика

Госдума приняла бюджет роста во втором чтении

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы
Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в пятницу, 17 ноября, одобрила во втором, основном чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Благодаря широкому обсуждению нормативно-правового акта с экспертами и представителями общественности, в том числе в регионах, депутатам удалось принять сбалансированный документ, который обеспечит рост экономики и выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.
прочитано 251 раз

Доходы и расходы

ПО ТЕМЕ

Бюджет-2018 прошел первое чтение в Госдуме

Госдума поможет сбалансировать бюджеты регионов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В соответствии с проектом закона, доходы бюджета России в течение следующих нескольких лет будут последовательно расти. В 2018 году они составят 15,26 триллиона рублей, в 2019 – 15,55 триллиона, а в 2020 году – около 16,3. Увеличивается финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность, а также по ряду других важных направлений.

Проектом главного финансового документа страны предусмотрено постепенное снижение бюджетного дефицита с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,79% в 2020. Нормативно-правовой акт устанавливает расходы на уровне 16,529 триллиона рублей. В 2019 году они составят 16,374 триллиона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата парламента впервые за три года принимает бюджет роста. По его словам, российская экономика вышла из стагнации и преодолела стоявшие перед ней вызовы.

"У нас впервые по основным параметрам бюджет планируется с ростом более 2% ВВП", – подчеркнул он.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Уход от нефтяной зависимости

Законодатели при рассмотрении проекта бюджета учли изменение структуры российской экономики. Так, доля доходов от продажи энергоресурсов в принятом депутатами документе составляет всего около 30%. Ненефтегазовые поступления бюджета в следующем году будут равны 9,779 триллиона рублей, в 2019 году вырастут до 10,307 триллиона, а в 2020 году – до 10,845.

При этом в законопроекте заложено новое бюджетное правило. Оно предусматривает, что дополнительные доходы от продажи энергоресурсов будут не расходоваться, а вкладываться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals при этом устанавливается на уроне 40 долларов за баррель.

Бюджет здравого смысла

Парламентариям удалось сбалансировать интересы развития экономики, социальной защиты людей, развития гражданского общества и укрепления обороноспособности в проекте главного финансового документа, отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Это бюджет здравого смысла", – подчеркнул он.

Всего ко второму чтению было представлено 586 поправок, 407 из них были приняты. Многие поправки предусматривают повышение качества жизни людей.

Андрей Макаров. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

"Десятки миллиардов рублей в рамках второго чтения направляются на те объекты социальной инфраструктуры в регионах, которые просто не могли быть построены без оказания поддержки из федерального центра. Это и больницы, и школы, это огромное количество спортивных и социальных объектов, которые действительно необходимы людям", – отметил законодатель.

По словам парламентария, нужно перестать измерять бюджет в сотнях миллиардах рублей. "Необходимо измерять его в качестве услуг, которые получают люди", – сказал Макаров.

Акценты

В ходе работы над проектом главного финансового документа страны парламентарии смогли решить задачу обеспечения выполнения майских указов президента. На эти цели в документе заложено около 800 миллиардов рублей для регионов.

Кроме того, депутаты провели большую работу по реструктуризации долгов субъектов Федерации. Предложенный ранее Владимиром Путиным план позволит значительно снизить сумму задолженностей регионов, направить освободившиеся средства на решение социальных вопросов и развитие местной инфраструктуры, в том числе транспортной.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Особое внимание законодатели уделили также вопросам межбюджетных отношений. По словам Вячеслава Володина, Госдуме впервые удалось выйти на стопроцентное распределение субсидий в рамках бюджета, ведь обычно помощь для регионов распределялась позже. "И было много нареканий, что они принимаются без учета мнений трехсторонней комиссии по бюджету, а это почти 70 субсидий", – отметил председатель нижней палаты.

Теперь субъекты Федерации могут заранее видеть, на какую помощь им рассчитывать. Это позволит более эффективно планировать местные бюджеты.

Проект главного финансового документа также предусматривает выделение 20 миллиардов рублей на развитие агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство – один из локомотивов развития российской экономики, поэтому его поддержка в рамках проекта бюджета крайне важна.

К решению задач готовы

В правительстве высоко оценили принятый парламентариями документ. Как отметил глава Министерства финансов Антон Силуанов, бюджет стал лучше и учел замечания и предложения, которые высказывались в начале его обсуждения.

"Мы готовы к реализации поставленных задач", – сказал глава ведомства.

Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесен в Госдуму 29 сентября. Окончательно он должен быть принят во всех трех чтениях до конца ноября.

В осеннюю сессию работа над проектом главного финансового документа страны ведется депутатами по-новому. Нормативно-правовой акт проходит широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах.

К примеру, фракция единороссов привлекла к анализу документа представителей профессиональных сообществ и сторонников партии. Их наказы были приняты во внимание при доработке проекта.

Автор: Иван Поляков17 ноября 2017, 14:39

комментарии

Политика

Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
Россия поставила на место зарвавшиеся США
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
Трампа сгубила бутылка (видео)

Шоу-бизнес

Дмитрия Дюжева похоронили после скандала
Малахов о рождении сына: Мы счастливы
Федор Бондарчук ответит за избиение
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе

Проишествия

Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

На ТНТ произошли глобальные перемены
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Шоу-бизнес

Боярский публично плюнул на выскочку Бузову

Поющая звезда "Дома-2" добила главного Д'Артаньяна страны
Шоу-бизнес

Избитый Бондарчуком режиссер обратился к врачам

Александру Молочникову пришлось посетить травмпункт

Шоу-бизнес

Волочкова после секс-скандала разоблачила лжеца из "Дома-2"

На светлом имени великой балерины пиарятся все подряд
Шоу-бизнес

Савичевой подарили вторую жизнь

Артистка обратилась к публике

Гороскоп

Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении

Фоторепортажи

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера

Спорт

Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
Предателя Родченкова решили расстрелять
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву

Регионы

Вор уснул с добычей у дома жертвы
Под Мурманском упал метеорит (видео)
Именитый российский спортсмен пропал без вести
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru