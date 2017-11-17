Госдума приняла бюджет роста во втором чтении

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в пятницу, 17 ноября, одобрила во втором, основном чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Благодаря широкому обсуждению нормативно-правового акта с экспертами и представителями общественности, в том числе в регионах, депутатам удалось принять сбалансированный документ, который обеспечит рост экономики и выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.

Доходы и расходы

В соответствии с проектом закона, доходы бюджета России в течение следующих нескольких лет будут последовательно расти. В 2018 году они составят 15,26 триллиона рублей, в 2019 – 15,55 триллиона, а в 2020 году – около 16,3. Увеличивается финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность, а также по ряду других важных направлений.

Проектом главного финансового документа страны предусмотрено постепенное снижение бюджетного дефицита с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,79% в 2020. Нормативно-правовой акт устанавливает расходы на уровне 16,529 триллиона рублей. В 2019 году они составят 16,374 триллиона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата парламента впервые за три года принимает бюджет роста. По его словам, российская экономика вышла из стагнации и преодолела стоявшие перед ней вызовы.

"У нас впервые по основным параметрам бюджет планируется с ростом более 2% ВВП", – подчеркнул он.





Уход от нефтяной зависимости

Законодатели при рассмотрении проекта бюджета учли изменение структуры российской экономики. Так, доля доходов от продажи энергоресурсов в принятом депутатами документе составляет всего около 30%. Ненефтегазовые поступления бюджета в следующем году будут равны 9,779 триллиона рублей, в 2019 году вырастут до 10,307 триллиона, а в 2020 году – до 10,845.

При этом в законопроекте заложено новое бюджетное правило. Оно предусматривает, что дополнительные доходы от продажи энергоресурсов будут не расходоваться, а вкладываться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals при этом устанавливается на уроне 40 долларов за баррель.

Бюджет здравого смысла

Парламентариям удалось сбалансировать интересы развития экономики, социальной защиты людей, развития гражданского общества и укрепления обороноспособности в проекте главного финансового документа, отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Это бюджет здравого смысла", – подчеркнул он.

Всего ко второму чтению было представлено 586 поправок, 407 из них были приняты. Многие поправки предусматривают повышение качества жизни людей.





"Десятки миллиардов рублей в рамках второго чтения направляются на те объекты социальной инфраструктуры в регионах, которые просто не могли быть построены без оказания поддержки из федерального центра. Это и больницы, и школы, это огромное количество спортивных и социальных объектов, которые действительно необходимы людям", – отметил законодатель.

По словам парламентария, нужно перестать измерять бюджет в сотнях миллиардах рублей. "Необходимо измерять его в качестве услуг, которые получают люди", – сказал Макаров.

Акценты



В ходе работы над проектом главного финансового документа страны парламентарии смогли решить задачу обеспечения выполнения майских указов президента. На эти цели в документе заложено около 800 миллиардов рублей для регионов.

Кроме того, депутаты провели большую работу по реструктуризации долгов субъектов Федерации. Предложенный ранее Владимиром Путиным план позволит значительно снизить сумму задолженностей регионов, направить освободившиеся средства на решение социальных вопросов и развитие местной инфраструктуры, в том числе транспортной.

Особое внимание законодатели уделили также вопросам межбюджетных отношений. По словам Вячеслава Володина, Госдуме впервые удалось выйти на стопроцентное распределение субсидий в рамках бюджета, ведь обычно помощь для регионов распределялась позже. "И было много нареканий, что они принимаются без учета мнений трехсторонней комиссии по бюджету, а это почти 70 субсидий", – отметил председатель нижней палаты.

Теперь субъекты Федерации могут заранее видеть, на какую помощь им рассчитывать. Это позволит более эффективно планировать местные бюджеты.

Проект главного финансового документа также предусматривает выделение 20 миллиардов рублей на развитие агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство – один из локомотивов развития российской экономики, поэтому его поддержка в рамках проекта бюджета крайне важна.



К решению задач готовы



В правительстве высоко оценили принятый парламентариями документ. Как отметил глава Министерства финансов Антон Силуанов, бюджет стал лучше и учел замечания и предложения, которые высказывались в начале его обсуждения.

"Мы готовы к реализации поставленных задач", – сказал глава ведомства.

Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесен в Госдуму 29 сентября. Окончательно он должен быть принят во всех трех чтениях до конца ноября.

В осеннюю сессию работа над проектом главного финансового документа страны ведется депутатами по-новому. Нормативно-правовой акт проходит широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах.

К примеру, фракция единороссов привлекла к анализу документа представителей профессиональных сообществ и сторонников партии. Их наказы были приняты во внимание при доработке проекта.