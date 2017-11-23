Малый и средний бизнес сможет получить кредит через "Турбоденьги"

Новое приложение Промсвязьбанка (ПСБ) "Турбоденьги" позволяет получить кредит за несколько минут. Удобный продукт разработан специально для представителей малого и среднего бизнеса.

Банком в смартфоне сегодня никого не удивишь. Однако ПСБ с помощью своего приложения предоставил клиентам новые возможности: теперь кредит до 2 миллионов рублей на срок до одного года можно оформить в течение нескольких минут. Эта опция доступна пользователям мобильного банка "Мой бизнес".

ПСБ разработал мобильный банк "Мой Бизнес" специально для представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели получили возможность формировать платежные поручения в рублях по шаблонам и свободным реквизитам, получать выписки по банковскому счету и работать с документами. Клиенты могут связаться с кредитной организацией по телефону, при помощи чата или обратного звонка, который они могут заказать на удобное для них время. Также через мобильный банк можно проконсультироваться с персональным менеджером. Приложение работает в смартфонах с системами Android и iOS.

По словам руководителя направления электронного бизнеса ПСБ Ивана Паткина, новые функции позволили сделать более доступным кредитование представителей малого и среднего бизнеса. Возможность юридических лиц получать кредиты в течение одной минуты при помощи мобильного телефона – настоящий прорыв, который и смогла реализовать кредитная организация в своем мобильном банке.

И это не все новшества, появившиеся в приложении "Мой бизнес". После обновления клиенты имеют возможность зарезервировать счет на странице авторизации. Тут же они могут создать сертификат цифровой подписи, чтобы пользоваться интернет-банком и мобильным банком. Кроме того, появился новый раздел под названием "Аналитика": здесь предприниматели смогут анализировать диаграммы и графики по операциям и остаткам, а также просматривать топ-контрагентов, участвующих во взаиморасчетах. Для удобства пользования сервисом некоторые изменения внесены и в раздел "Шаблоны".