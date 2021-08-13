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Супергерои вымышленные и настоящие. Что посмотреть в кино на выходных

На этой неделе кинопроизводители разных стран представили истории на любой вкус от компьютерных игр до военных событий. Рассказываем о самых громких новинках, которые можно посмотреть в кинотеатрах.
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Отряд самоубийц: Миссия навылет

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Лучшие из худших снова выходят на "прогулку". Продолжение фильма студии DC про суперзлодеев из тюрьмы "Бель Рив", которым предлагают сделку: выйти на миссию по уничтожению секретного проекта «Морская звезда» в обмен на освобождение. Вторую часть доверили снимать эксцентричному режиссеру "Стражей галактики" Джеймсу Ганну, отчего картина становится ещё более интригующей.

Солнцепек

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Луганск, 2014 год, весна. На пороге Луганска уже топчется гражданская война и вот-вот постучит в дверь к мирным жителям. В это время семья Новожиловых пытается бежать из страны, но не успевает – граница закрыта. Что же делать дальше, когда страна охвачена безумием войны? Реальная история про жертвенность, боль, моральные принципы и самое главное – вечные семейные ценности.

Военная драма, основанная на реальных событиях, уже до выхода успела заинтриговать зрителей. Как заявляют режиссеры Михаил Вассербаум и Максим Бриус, фильм получился достаточно жестким и откровенным для широких экранов. Но в фильме собрана лишь малая толика того кошмара, который происходил в ЛНР на самом деле.

Не дыши 2

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События разворачиваются спустя восемь лет после вторжения грабителей в дом слепого старика Нормана Нордстрома, которое показали в первой части. Норман удочерил девочку, и, казалось бы, его жизнь наладилась. Но в его дом снова вторгаются незваные гости, и на этот раз старик будет действовать куда более радикально.

Аннэтт

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Драматический мюзикл о нелегкой судьбе стендап-комика, который потерял свою жену, оперную певицу, и остался один с двухлетней дочерью. Картина открыла 74-й кинофестиваль в Каннах и получила много положительных отзывов. Фильм хоть и похож на мюзикл, но не такой, чтобы все пели и танцевали. На музыку здесь действительно стоит обратить внимание: все саундтреки написаны американской группой Sparks.

Ночь страха. Противостояние

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"Этой ночью дозволено абсолютно все". Фильм как смешение "Идентификации Борна" и "Судной ночи", где героине Коре Фишер придется восстановить память и понять, почему за ней охотится полиция и банда головорезов. Интересно посмотреть полюбившийся фильм в новой интерпретации, когда зритель вместе с героем с самого начала не знает, в чём завязка истории. Тем более, когда Коре предстоит побороться за свою жизнь и попутно понять, кто она на самом деле.

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Автор: 13 августа 2021, 15:54

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