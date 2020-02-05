Американская киноакадемия случайно слила результаты "Оскара"

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала в Twitter список победителей премии "Оскар". Лучшим фильмом признали картину "Паразиты", а приз за режиссуру получил Сэм Мендес, снявший ленту "1917".
Через некоторое время публикация исчезла с официальной страницы. Представители американской киноакадемии назвали случившееся ошибкой и добавили, что на фотографии были указаны прогнозы зрителей, сообщает Lenta.ru.
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