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Культура

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте

Роман Авдеев. Фото: www.facebook.com/roman.avdeev.5
Съемки фильма "Стрельцов" о легендарном игроке "Торпедо" состоялись при активном участии нынешнего владельца футбольного клуба – предпринимателя и мецената Романа Авдеева. Бизнесмен рассказал о своих впечатлениях от процесса.
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Производством картины при поддержке Фонда кино занимаются творческо-производственное объединение "Рок", кинокомпания "Централ Партнершип", студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканал "Россия 1". Режиссером фильма выступил сын Алексея Учителя Илья, а в главным ролях снялись настоящие звезды отечественного кино во главе с Александром Петровым.

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Игровые сцены ленты снимались на историческом стадионе клуба "Торпедо". Именно на нем в свое время тренировался сам Эдуард Стрельцов, и сейчас он носит имя этого легендарного футболиста. Съемки оказались возможны благодаря активной поддержке фильма со стороны ФК "Торпедо" и его нынешнего владельца предпринимателя и мецената Романа Авдеева.

"Для меня это был первый опыт соприкосновения с кино – я стал сопродюсером кинофильма "Стрельцов", – рассказал бизнесмен.

Он напомнил, что Эдуард Стрельцов является легендой не только своей команды, но и всего российского футбола. В 18 лет он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а всего через год сыграл ключевую роль в победной для страны Олимпиаде 1956 года. "Это правильная история, фильм должен был сниматься на стадионе "Торпедо", – подчеркнул Роман Авдеев.

Фильм рассказывает о непростой жизни Эдуарда Стрельцова – от детства, проведенного на рабочих окраинах, и до обретения статуса футбольной суперзвезды. Прокат картины в кинотеатрах России стартует 16 апреля 2020 года.

Напомним, спортивный фонд "Торпедо" вошел в состав концерна РОССИУМ российского бизнесмена Романа Авдеева в 2017 году. Спустя несколько месяцев предприниматель приобрел контрольный пакет акций ФК "Торпедо Москва" и вернул легендарную столичную команду на родной стадион.

Именно с этого момента началось возрождение команды. Роман Авдеев погасил почти миллиардный долг футбольного клуба, начал реконструкцию спортивного комплекса, провел обновление бренда. Под руководством нового тренера Сергея Игнашевича московское "Торпедо" уверенно проводит сезон в ФНЛ в первых строчках турнирной таблицы.

Автор: 14 января 2020, 17:01

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