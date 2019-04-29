Реконструкцией стадиона "Торпедо" займутся французские архитекторы

Победителем конкурса на реконструкцию спортивного комплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова стала французская архитектурная мастерская MICHEL REMON & ASSOCIES. По словам председателя совета директоров ГК "Инград", основного бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева, это будет первая арена столицы, обновленная после окончания Чемпионата мира.



Старт масштабной реконструкции начнется во втором квартале 2020 года. Вместимость арены увеличится до 15 076 мест, из них более 14 тысяч - зрительские, а также 126 VIP-мест и 80 – для прессы. Кроме того, на территории спорткомлекса появятся почти 800 парковочных мест.

Обновлением стадиона занимается титульный спонсор ФК "Торпедо Москва" – группа компаний "Инград". Арена будет соответствовать высоким требования УЕФА и Российского футбольного союза.

Главная задача архитекторов – сохранить в новых спортивных объектах самобытность и дух "Торпедо", уважительно отнестись к истории футбольного клуба и Даниловского района, где находится спорткомплекс. Также необходимо создать условия для самовыражения болельщиков команды, предусмотреть форматы сохранения идентичности: декоративная отделка фасада арены с изображением прославленных игроков, знаменитая "Лестница славы", музей и многое другое. Спорткомплекс рассчитан на размещение множества спортивных секций.

Решения, которые будут использоваться при реконструкции стадиона, отвечают всем международным требованиям по безопасности. Тщательно архитекторы подошли и к окружающему ландшафту. Благодаря особой инженерной технологии, частично сохраняется склон. Вокруг стадиона запроектированы как территории общего пользования, так и специализированные – для занятий детской школы и профессиональных спортсменов.

Большое впечатление на французских архитекторов произвела "Лестница славы". Любовь, с которой ее создали болельщики, должна воплотиться в новой концепции.

"Торпедо" станет первой спортивной ареной Москвы, реконструкция которой начнется после Чемпионата мира по футболу, отметил председатель совета директоров ГК "Инград", основной бенефициара Московского кредитного банка Роман Авдеев.

"Это накладывает дополнительную ответственность на всех. Уверен, что это будет лучший стадион Москвы. Кроме того, в нем будет абсолютно все для победы "Торпедо" в домашних играх", – сказал предприниматель.



В свою очередь, президент ГК "Инград" Павел Поселенов отметил, что в финал вышли проекты из Англии, Испании и Франции. По его словам, концепция французской мастерской в наибольшей степени отвечает требованиям и пожеланиям заказчика. "Одна из главных задач, которую мы поставили перед участниками конкурса – сохранить уникальную атмосферу места. Команда Мишеля Ремона, на наш взгляд, справилась с ней лучше других", - подчеркнул он.

После реконструкции спорткомплекс станет новой точкой притяжения района, уверен руководитель проекта, архитектор MICHEL REMON & ASSOCIES Алексис Пейе. "Мы создадим бельведер на Москву, повторяющий изгибы реки. Многие элементы концепции нацелены на сохранение богатейших спортивных традиций и истории Даниловского района", – сказал он.

Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова был построен в 1959 году. Первый официальный матч на арене прошел в 1977 году. Незадолго до Олимпиады-80 прошла реконструкция стадиона, вместимость была увеличена до 16 тысяч зрителей.

Сейчас комплекс является собственностью Спортивного фонда "Торпедо". В 2017 года спортивный фонд вошел в состав концерна РОССИУМ предпринимателя Романа Авдеева. Спустя несколько месяцев бизнесмен приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Торпедо" и вернул команду на родной стадион.