Знаменитый режиссер скончался на 92-м году жизни

Американский театральный режиссер Харольд Принс умер на 92-м году жизни. Он скончался в Исландии после непродолжительной болезни. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на зарубежное издание Hollywood Reporter.
Харольд Принс работал над такими бродвейскими постановками, как "Призрак оперы", "Вестсайдская история", "Кабаре" и "Суини Тодд". Режиссер был удостоен театральной премии Тони 21 раз, передает "Москва 24".
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