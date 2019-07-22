Россиянам пообещали продолжение "Умки" и "Веселой карусели"

Вскоре на экраны России выйдут продолжения советских мульфильмов "Веселая карусель", "Приключений Пети и волка", "Умки". В 2019 году эти и еще 7 проектов Союзмультфильма получили финансирование из бюджета, говорится на сайте Минкультуры.

Всего в список картин, которым выделили бюджетные деньги, вошли 50 картин. Это "Малышарики-5", "Бодо Бородо. Путешествия", "Динозавр Рики", третий выпуск "Мультипелки", "Лунтик и его друзья", "Белка и Стрелка. Тайны космоса", "Гора самоцветов" и другие. Отмечается, что в категории авторских анимационных фильмов средства на создание получат 26 картин.