Россиянам пообещали продолжение "Умки" и "Веселой карусели"

Вскоре на экраны России выйдут продолжения советских мульфильмов "Веселая карусель", "Приключений Пети и волка", "Умки". В 2019 году эти и еще 7 проектов Союзмультфильма получили финансирование из бюджета, говорится на сайте Минкультуры.
Всего в список картин, которым выделили бюджетные деньги, вошли 50 картин. Это "Малышарики-5", "Бодо Бородо. Путешествия", "Динозавр Рики", третий выпуск "Мультипелки", "Лунтик и его друзья", "Белка и Стрелка. Тайны космоса", "Гора самоцветов" и другие. Отмечается, что в категории авторских анимационных фильмов средства на создание получат 26 картин.
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Бога нет , а Гундяев есть
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как найти правильного спутника жизни?
Обманываю его
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Хочу завести лысого кота
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Он меня не хочет
Шлифану пилотку
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Заголовок темы-опрос